Türkiye’de en geç ve en erken evlenen iller belli oldu: 'Bekarlık sultanlık' diyen şehir dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler Türkiye’nin evlilik haritasını ortaya çıkardı. Verilere göre özellikle bazı illerde yaşayan vatandaşlar evlenmek için acele ederken, bazıları da “Bekarlık sultanlık” diyerek evliliği geciktiriyor. İşte Türkiye’de en geç ve en erken evlenen illere ilişkin detaylar.

TÜRKİYE'DE EN GEÇ EVLENEN İLLER TÜİK verilerine göre en geç evlenen iller listesi şu şekilde:

MUĞLA Muğla'da ortalama evlilik yaşı kadınlarda 26,8, erkeklerde 29,7.

RİZE Rize'de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 27,4, erkeklerin ise 29,9.

TUNCELİ Tunceli'de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6, erkeklerde 32,4.

TÜRKİYE'DE EN ERKEN EVLENEN İLLER TÜİK verilerine göre erken yaşta yapılan evliliklerde kadın ve erkekler arasındaki fark şehirden şehre değişiyor.

9 /22 Buna göre erken evlenen kadınlar ve erkekler listesi şu şekilde:

10 /22 KADINLARDA EN ERKEN EVLENENLER Ağrı: 23,8 Muş: 24,1 Gaziantep: 24,1

11 /22 ERKEKLERDE EN ERKEN EVLENENLER Şanlıurfa: 26,4 Gaziantep: 26,9 Ağrı: 27,5

EVLİLİK ORANI EN YÜKSEK İLLER GAZİANTEP Binde 7,76 (Türkiye lideri)

Osmaniye Binde 7,68

ŞANLIURFA Binde 7,50

15 /22 (Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray ve Konya evlilik hızının en yoğun olduğu diğer iller).

EVLİLİK ORANI EN DÜŞÜK İLLER TUNCELİ Binde 4,18 (Evlilik oranının en düşük olduğu il)

GÜMÜŞHANE Binde 4,58

ARDAHAN Binde 4,67

19 /22 (Edirne, Sinop, Giresun, Artvin ve Çankırı evlilik hızının en düşük seyrettiği diğer iller).

20 /22 BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK İLLER Boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.

21 /22 Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken, boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin olarak kayıtlara geçti.