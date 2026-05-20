Türkiye’de en geç ve en erken evlenen iller belli oldu: 'Bekarlık sultanlık' diyen şehir dikkat çekti

12:1720/05/2026, Çarşamba
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler Türkiye’nin evlilik haritasını ortaya çıkardı. Verilere göre özellikle bazı illerde yaşayan vatandaşlar evlenmek için acele ederken, bazıları da “Bekarlık sultanlık” diyerek evliliği geciktiriyor. İşte Türkiye’de en geç ve en erken evlenen illere ilişkin detaylar.

Türkiye’de evlilik kurumu toplumda özel bir önem taşıyor.

Geçmiş dönemlerde gençler 20’li yaşlara gelmeden evlenirken, değişen yaşam şartları ile birlikte evlilik yaşı da değişti.

TÜİK tarafından paylaşılan son veriler şehirlere göre evlilik yaşlarını ortaya çıkardı….

TÜRKİYE’DE EN GEÇ EVLENEN İLLER

TÜİK verilerine göre en geç evlenen iller listesi şu şekilde:

3 NUMARA MUĞLA

Muğla’da ortalama evlilik yaşı kadınlarda 26,8, erkeklerde 29,7.

2 NUMARA RİZE

Rize’de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 27,4, erkeklerin ise 29,9.

1 NUMARA TUNCELİ

Tunceli’de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6, erkeklerde 32,4.

TÜRKİYE’DE EN ERKEN EVLENEN İLLER

TÜİK verilerine göre erken yaşta yapılan evliliklerde kadın ve erkekler arasındaki fark şehirden şehre değişiyor. 

Buna göre erken evlenen kadınlar ve erkekler listesi şu şekilde:

KADINLARDA EN ERKEN EVLENENLER

Ağrı: 23,8

Muş: 24,1

Gaziantep: 24,1

ERKEKLERDE EN ERKEN EVLENENLER

Şanlıurfa: 26,4

Gaziantep: 26,9

Ağrı: 27,5

EVLİLİK ORANI EN YÜKSEK İLLER

GAZİANTEP

Binde 7,76 (Türkiye lideri)

Osmaniye

Binde 7,68

ŞANLIURFA

Binde 7,50

(Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray ve Konya evlilik hızının en yoğun olduğu diğer iller).

EVLİLİK ORANI EN DÜŞÜK İLLER

TUNCELİ

Binde 4,18 (Evlilik oranının en düşük olduğu il)

GÜMÜŞHANE

Binde 4,58

ARDAHAN

Binde 4,67

(Edirne, Sinop, Giresun, Artvin ve Çankırı evlilik hızının en düşük seyrettiği diğer iller).

BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK İLLER

Boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken, boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin olarak kayıtlara geçti.

Mardin'i sırasıyla Bayburt, Bingöl ve Batman izledi.

