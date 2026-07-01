Türkiye'de sonradan il olan ilçeler açıklandı: İşte haritayı değiştiren o liste

Türkiye’de bugün il statüsünde yer alan birçok kent, geçmişte yalnızca birer ilçeydi. Nüfus artışı, stratejik konum ve ekonomik gelişimle birlikte il olma sürecine giren bu 14 yerleşim yeri, zamanla büyüyerek il statüsüne yükseldi. İşte, Türkiye’de sonradan il olan ilçeler.
Türkiye’nin idari yapısı yıllar içinde önemli değişimlere sahne olurken, bazı ilçeler hızlı nüfus artışı, ekonomik gelişim ve stratejik konumları sayesinde il statüsüne yükseldi. Bir zamanlar bağlı bulundukları illerin ilçesi olan 14 yerleşim yeri, bugün Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alarak dikkat çekiyor.
1989'DA İL OLANLAR
Aksaray (Niğde'ye bağlıydı)
Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı)
Karaman (Konya'ya bağlıydı)
Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı)
1990'DA İL OLANLAR
Batman (Siirt'e bağlıydı)
Şırnak (Siirt'e bağlıydı)
1991'DE İL OLANLAR
Bartın (Zonguldak'a bağlıydı)
1992'DE İL OLANLAR
Ardahan (Kars'a bağlıydı)
Iğdır (Kars'a bağlıydı)
Karabük (Zonguldak'a bağlıydı)
Kilis (Gaziantep'e bağlıydı)
Osmaniye (Adana'ya bağlıydı)
Yalova (İstanbul'a bağlıydı)
Düzce (Bolu'ya bağlıydı, 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu.)