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Türkiye'de sonradan il olan ilçeler açıklandı: İşte haritayı değiştiren o liste

Türkiye'de sonradan il olan ilçeler açıklandı: İşte haritayı değiştiren o liste

12:551/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye’de bugün il statüsünde yer alan birçok kent, geçmişte yalnızca birer ilçeydi. Nüfus artışı, stratejik konum ve ekonomik gelişimle birlikte il olma sürecine giren bu 14 yerleşim yeri, zamanla büyüyerek il statüsüne yükseldi. İşte, Türkiye’de sonradan il olan ilçeler.

Türkiye’nin idari yapısı yıllar içinde önemli değişimlere sahne olurken, bazı ilçeler hızlı nüfus artışı, ekonomik gelişim ve stratejik konumları sayesinde il statüsüne yükseldi. Bir zamanlar bağlı bulundukları illerin ilçesi olan 14 yerleşim yeri, bugün Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alarak dikkat çekiyor.

1989'DA İL OLANLAR

Aksaray (Niğde'ye bağlıydı)

Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı)

Karaman (Konya'ya bağlıydı)

Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı)



1990'DA İL OLANLAR

Batman (Siirt'e bağlıydı)

Şırnak (Siirt'e bağlıydı)

1991'DE İL OLANLAR

Bartın (Zonguldak'a bağlıydı)

1992'DE İL OLANLAR

Ardahan (Kars'a bağlıydı)

Iğdır (Kars'a bağlıydı)

Karabük (Zonguldak'a bağlıydı)

Kilis (Gaziantep'e bağlıydı)

Osmaniye (Adana'ya bağlıydı)

Yalova (İstanbul'a bağlıydı)

Düzce (Bolu'ya bağlıydı, 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu.)

#il olan ilçeler
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