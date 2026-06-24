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Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı: Zirveye çıkmak 12 saat sürdü

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı: Zirveye çıkmak 12 saat sürdü

10:1624/06/2026, Çarşamba
DHA
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Türkiye'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış sezonu başladı. Bulgaristan'dan gelen 10 kişilik grup, 12 saatte zirveye ulaşırken, yabancı dağcılara eşlik eden Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu Dağ Kayağı antrenörü Selçuk Taş, "3300 metre rakımdan zirveye kadar yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar tabakası var" dedi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı kış sezonunun ardından havaların ısınması ile Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı.

 Bölgeye gelen yerli ve yabancı dağcılar, rehberler nezaretinde zirve yürüyüşü yapıyor. Bulgaristan'dan gelen 10 kişilik grup, Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Selçuk Taş rehberliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı.


 3300 rakımdan tırmanışa başlayan grup, hava şartlarının da iyi olması nedeniyle yaklaşık 12 saatte zirveye ulaştı. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar bulunan zirvede bol bol fotoğraf çekip görüntü alan dağcılar, dönüş yolculuğuna geçti. Bazı dağcılar, yürümek yerine kendilerini dağın yamacından kayarak inmeyi tercih etti.





'ZİRVEDE OLDUKÇA FAZLA KAR VAR'


Selçuk Taş, yerli ve yabancı dağcıların Ağrı Dağı tırmanışlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Taş, "3300 metre rakımdan zirveye kadar yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar tabakası var. Geçmiş yıllara oranla oldukça fazla kar var. Umarım problemsiz bir sezon geçiririz" dedi. 

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