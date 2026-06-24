Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı: Zirveye çıkmak 12 saat sürdü

3300 rakımdan tırmanışa başlayan grup, hava şartlarının da iyi olması nedeniyle yaklaşık 12 saatte zirveye ulaştı. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar bulunan zirvede bol bol fotoğraf çekip görüntü alan dağcılar, dönüş yolculuğuna geçti. Bazı dağcılar, yürümek yerine kendilerini dağın yamacından kayarak inmeyi tercih etti.















