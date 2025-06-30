Türkiye'nin en popüler soyadları belli oldu: Sizin de soyadınız bu listede mi? TÜİK güncel listeyi paylaştı

Yılmaz: Türkiye genelinde en yaygın soyad olarak öne çıkmakta. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin büyük kısmında bu soyad baskın.

Şahin: İç Anadolu ve Orta Karadeniz illerinde öne çıkıyor. Sivas, Kayseri ve Çorum gibi şehirlerde yaygın görülüyor.