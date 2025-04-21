İĞDE NEDİR?





Rus zeytini olarak da bilinen iğde, tatlı-ekşi yani kekremsi bir tada sahip, ağacı azotu kökünde depolayabildiği için en verimsiz topraklarda dahi yetişebilen sarı- kahverengi renklerinde küçük ve oval bir meyvedir. Genellikle taze olarak bulunan iğde meyvesi, reçel ya da marmelat olarak tüketilir. Bunun yanında meyveler olgunlaştıkça kabukları kolayca soyulabilir ve kabuğun altından yumuşak bir doku ortaya çıkar.