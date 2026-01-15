Yeni Şafak
Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Hastanedeki son hali ortaya çıktı

17:2115/01/2026, Perşembe
Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özkan’ın son görüntüleri ortaya çıkarken, ziyarete gelen yakın dostları moral verdi. Kardeşi Umut Özkan ise, oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü sanatçı Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Acil nakil kararı verildi

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 50 yaşındaki Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye yatırıldı. Yapılan kontroller sonrası doktorların acil karaciğer nakline karar verdiği, tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, kardeşi ve oyuncu Umut Özkan tarafından yapıldı.

Umut Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

Hayranları ve sanatçı dostları Özkan'a destek olmak için harekete geçerken son olarak 'Geniş Aile' dizisindeki eski rol arkadaşları ünlü oyuncuyu hastanede ziyaret etti.

"Durumu ciddi"

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yapan Umut Özkan, durumun ciddi olduğunu belirtti.

