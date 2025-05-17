Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'dan yürek burkan itiraf: Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim

‘BABAMI KAYBETMEK BANA TRAVMA OLDU’





Sergilediği profesyonellik ve olgunlukla oyunculuk mesleğinin ne denli özveri gerektiren bir meslek olduğunu gözler önüne seren ve büyük takdir toplayan Hakan Yılmaz, Sıcak Büfe ekibinin o süreçte kendisine verdiği destekten de minnetle bahsetti: “Babamı kaybettiğimde yönetmenimiz Serdar Gözelekli, ‘Abi hemen stop edelim’ dedi. Sağ olsunlar hemen uçak ayarladılar. Dedim ki, ‘Birkaç sahne daha çekebilir miyiz?’ İki sahne daha çektim, ondan sonra gittim. Bu çok acayip bir şey. Babamı yerine teslim edip döndüm. Babamı kaybetmek bana travma oldu.