Ünlü sanatçı dolandırıcıların hedefinde: Muazzez Ersoy sosyal medyadan mesajları paylaşarak uyardı

UYARIDA BULUNDU

Usta sanatçı, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş... Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı. Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm. Lütfen, size de ulaşıldıysa bildirin... Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir" dedi.