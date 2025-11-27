Yeni Şafak
Ünlü sanatçı dolandırıcıların hedefinde: Muazzez Ersoy sosyal medyadan mesajları paylaşarak uyardı

17:1827/11/2025, Perşembe
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden 67 yaşındaki Muazzez Ersoy, dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden, gelen mesajları paylaşan usta sanatçı dolandırıcılık girişimlerine karşı takipçilerine çağrıda bulundu.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, dolandırıcıların hedefi oldu.

67 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin kendi adını kullanarak yakın çevresine mesaj gönderdiğini ve telefon numarası istediğini duyurdu.

Ersoy, takipçilerini bu tür mesajlara itibar etmemeleri konusunda uyardı ve konuyla ilgili gerekli adımların atıldığını belirtti.

UYARIDA BULUNDU

Usta sanatçı, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş... Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı. Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm. Lütfen, size de ulaşıldıysa bildirin... Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir" dedi.

#Muazzez Ersoy
#sosyal medya
#dolandırıcılık
