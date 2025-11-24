Yeni Şafak
Ünlü şarkıcı İstanbul'u terk etmişti: Pazarcılık yapmaya başladı

14:3724/11/2025, Pazartesi
Ünlü şarkıcı Koray Avcı, şehir hayatının temposundan yorulunca Göcek’e yerleşmişti. Gözlerden uzak hayatını sürdüren Avcı, şimdi de Fethiye halk pazarında tezgah açtığını duyurdu. Avcı’nın bu sürpriz kararı büyük ilgi gördü.

"Hoş Geldin", "Aşk Sana Benzer", "Adaletin Bu mu Dünya" ve "Sen" gibi parçalarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Koray Avcı, kısa bir süre önce aldığı radikal kararla gündeme gelmişti.


Şarkıcı Koray Avcı, yoğun ve tempolu şehir hayatından sıkılarak İstanbul’u terk etti. Avcı, yeni yaşamını Muğla Fethiye’nin Göcek bölgesinde sürdürüyor.

Avcı, bir yandan dinlenip bir yandan yeni bestelerine yoğunlaşırken, son açıklamalarıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.

"Cuma pazarında tezgahım var"

Zaman zaman semt pazarında satış yaptığını söyleyen Avcı, "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diye konuştu.

Ünlü şarkıcının sakin ve gözlerden uzak yeni yaşam tarzı, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

