Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Uzman çavuşluğu bırakıp mobil berber oldu

Uzman çavuşluğu bırakıp mobil berber oldu

09:3829/06/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Malatya’da yaşayan 29 yaşındaki Murat Bozkurt 8 yıl sürdürdüğü uzman çavuşluk görevini bırakarak yeniden döndüğü berberlik mesleğini farklı bir girişimle sokaklara taşıdı. Bozkurt, minibüsünü mobil berber aracına dönüştürerek kent genelinde vatandaşlara yerinde hizmet vermeye başladı.

Daha önce berberlik alanında çıraklık geçmişi bulunan Murat Bozkurt, askerlik görevini tamamladıktan sonra mesleğine geri dönme kararı aldı.

Kısa sürede aracını profesyonel bir mobil kuaför aracına çeviren Bozkurt, özellikle zamanı olmayan esnaf, şantiye çalışanları ve vatandaşlara bulundukları noktada tıraş hizmeti sunuyor.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden ulaştıkları Bozkurt’tan konum paylaşarak hizmet alırken mobil berber uygulaması kentte ilgi görüyor. Hizmetten faydalanan vatandaşlardan Mustafa Balık, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Sosyal medyada gördüm, konum attım ayağıma kadar geldi. Güzel bir hizmet, Malatya’da ilk ve tek diyebilirim" dedi.

Daha çok yoğun çalışma temposuna sahip vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden kuaför Bozkurt ise, "Yaklaşık 5 aydır bu sistemi uyguluyorum. İnsanlar konum gönderiyor, bende bulunduğu yere gidip tıraşını yapıyorum. Fiyatlar da normal berberlerle aynı. Saç 300 TL, saç-sakal 500 TL, yıkama dahil 600 TL. Özellikle TOKİ ve şantiye bölgelerinde yoğun talep var" ifadelerini kullandı.

Girişimin vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığını ifade eden Bozkurt, "İlk kez görenler şaşırıyor ama çok güzel tepkiler alıyorum. İşimi severek yapıyorum ve kazanç da sağlıyorum" diye konuştu

#Malatya
#Askerlik
#Berber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Birliği Partisi kimin, ABP genel başkanı kim?