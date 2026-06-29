Uzman çavuşluğu bırakıp mobil berber oldu

Daha çok yoğun çalışma temposuna sahip vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden kuaför Bozkurt ise, "Yaklaşık 5 aydır bu sistemi uyguluyorum. İnsanlar konum gönderiyor, bende bulunduğu yere gidip tıraşını yapıyorum. Fiyatlar da normal berberlerle aynı. Saç 300 TL, saç-sakal 500 TL, yıkama dahil 600 TL. Özellikle TOKİ ve şantiye bölgelerinde yoğun talep var" ifadelerini kullandı.