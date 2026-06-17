Van'da baba emanetine 40 yıl boyunca sahip çıktı: Yöresel reşik için coğrafi işaret aldı

'VAN'DAN DÜNYAYA UZANAN BİR DEĞER'





Ürettikleri ayakkabıları önce Van'a, ardından Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini belirten Emen, yurt dışından da sipariş aldıklarını belirtti. Sipariş yoğunluğunun her geçen gün arttığını ifade eden Emen, "Van Valiliği tarafından Bedesten Çarşısı'nda bize tahsis edilen iş yerinde ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu sayede siparişlerimizde ciddi bir artış yaşandı. Şu an elimizdeki imkanlarla talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Son bir hafta içerisinde Afyonkarahisar, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden 20'nin üzerinde sipariş aldık" diye konuştu.





Yurt dışından da ilgi gördüklerini belirten Emen, "Finlandiya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'den siparişler alıyoruz. Özellikle geleneksel kıyafet kullanan kişiler tarafından tercih ediliyor. Talepler oldukça fazla. Üretim kapasitemiz ölçüsünde siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.