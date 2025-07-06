Vücudundaki kırıklarla hastaneye gitti: Lösemi olduğu ortaya çıktı

Oğlunun lösemi olduğunu ilk etapta anlamadıklarını ifade eden Saliha Taşlı, “İlk duyduğumda çok üzülmüştüm. Dünya başıma yıkılmıştı. Ama ‘mücadeleyi bırakmamalıyız' dedim. Oğluma da hiçbir şey hissettirmedim. Lösemi hastası olduğunu ilk zamanlar anlamamıştık. Biz buraya oğlumun vücudundaki kırıklar nedeniyle gelmiştik. Sağ ve sol ayağı, bilekleri kırılıyordu. En son omurgasında 2 tane kırık çıktı. Biz buraya 6 tane kırıkla geldik. Kırıklarının sebebi de kan hastalıklarıymış. Yani lösemiymiş. Şu anda oğlum çok iyi. Düştüğü zaman bir yeri kırılmıyor. Önceden düştüğü zaman bir yeri kırılacak diye korkuyordum. Ama şimdi düştüğü zaman korkmuyorum” dedi.





Ana sınıfına sadece bir gün giden Muhammet Emin Taşlı ise iyileştiğini ve mutlu olduğunu söyledi.



















