Yaren leyleğin köyü de yükselen göl yüzünden sular altında kaldı

İmam Mehmet Yalçınkaya, geçen yıl ocak ve şubat aylarında göl sularının kıyıdan metrelerce ilerde olduğunu belirterek, "Su içinde olan ağaçların altına kayıklar bağlanıyordu. Şimdi metrelerce yükseldi ve köyün içine doğru geldi. Kamışları kökledi yola attı. Yolda da ciddi zarar var. Rahmet bu yıl çok yağdı" dedi.





Mahalle sakinleri de en son 1998 yılında göl sularının bu şekilde yükseldiğini anlatarak, "İzmir yoluna kadar çıktı, yolu kapattı. Bizim buralarda yollar su altında kaldı, geçemedik. Bu yıl da yağışlar iyi olunca göl suları yükseldi" diye konuştu.