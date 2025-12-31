81 il, onlarca medeniyet ve yüzlerce yıllık isim değişimleri… Her şehrin bir hikâyesi, her ismin bir geçmişi var. Siz yaşadığınız şehrin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin 81 ilinin gizli kalmış eski isimleri…
1. Adana - Batana
2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur
3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip
4. Ağrı - Karaköse
5. Aksaray - Archelais
6. Amasya- Amaseia
7. Ankara- Ankyra
8. Antalya - Attaleia
9. Ardahan - Artan veya Artani
10. Artvin - Livana
11. Aydın - Tralleis
12. Balıkesir - Karesi
13. Bartın - Parthenios
14. Batman - Ilısu, Hasankeyf
15. Bayburt - Baiberd
16. Bilecik - Belekoma
17. Bingöl- Çapakçur
18. Bitlis - Bagesh
19. Bolu - Claudiopolis
20. Burdur- Polydorion
21. Bursa- Prusa
22. Çanakkale - Dardanos, Abydos
23. Çankırı- Gangra
24. Çorum - Nerik
25. Denizli - Ladik, Laodikeia
26. Diyarbakır - Amid
27. Düzce- Dusia
28. Edirne- Hadrianopolis
29. Elazığ- Harput, Mamuretülaziz
30. Erzincan - Erez, Eğin
31. Erzurum- Theodosiopolis
32. Eskişehir - Dorylaion
33. Gaziantep- Ayıntap
34. Giresun- Kerasus
35. Gümüşhane - Argyropolis
36. Hakkâri- Çölemerik
37. Hatay- Antakya
38. Iğdır: Iğdır Beğ
39. Isparta - Baris
40. İstanbul - İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Bu kent adları, kent tarihinin farklı dönemleriyle ilişkilidir. Bu adlar tarihsel sırayla, Bizantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Kostantiniyye, İslambol ve İstanbul'dur. Bunun dışında tarihte Moğollar Çakduryan, Polonlar Kanatorya, Çekler Aylana, Macarlar Vizenduvar olarak adlandırmışlardır.
41. İzmir- Smyrna
42. Kahramanmaraş - Germenikya
43. Karabük - Zefre
44. Karaman - Laranda
45. Kars- Karsk, Karsak
46. Kastamonu - Timonion
47. Kayseri - Mazaka, Caesarea
48. Kırıkkale - Yahşihan
49. Kırklareli - Kırk Kilise
50. Kırşehir- Macissus, Justinianopolis
51. Kilis - Kilis
52. Kocaeli - Nikomedia
53. Konya - Iconium
54. Kütahya- Kotiaion
55. Malatya - Melitene
56. Manisa - Magnesia
57. Mardin - Marida
58. Mersin - Zephyrium
59. Muğla - Mobolla
60. Muş: İlk çağda Muş'u da içine alan bölgeye "Taronitit" deniyordu. Bu bölgenin merkezi durumundaki Muşun adı da kimlik kaynaklarda "Taron" olarak geçmektedir.
61. Nevşehir- Nyssa, Muşkara
62. Niğde - Nahita
63. Ordu- Kotyora
64. Osmaniye- Cebelibereket
65. Rize - Rhizus
66. Sakarya - Adapazarı
67. Samsun - Amisos
68. Siirt - Sairt
69. Sinop - Sinope
70. Sivas - Sebastia
71. Şanlıurfa - Edessa
72. Şırnak- Şehr-i Nuh
73. Tekirdağ - Rhaedestus
74. Tokat- Komana Pontika
75. Trabzon - Trapezus
76. Tunceli - Mamiki
77. Uşak - Temenothyrea
78. Van - Tuşpa
79. Yalova- Yalakabad
80. Yozgat- Bozok
81. Zonguldak - Sandrake