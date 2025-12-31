81 il, onlarca medeniyet ve yüzlerce yıllık isim değişimleri… Her şehrin bir hikâyesi, her ismin bir geçmişi var. Siz yaşadığınız şehrin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin 81 ilinin gizli kalmış eski isimleri…

1 /81 1. Adana - Batana



2 /81 2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur

3 /81 3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip

4 /81 4. Ağrı - Karaköse

5 /81 5. Aksaray - Archelais

6 /81 6. Amasya- Amaseia

7 /81 7. Ankara- Ankyra

8 /81 8. Antalya - Attaleia

9 /81 9. Ardahan - Artan veya Artani

10 /81 10. Artvin - Livana

11 /81 11. Aydın - Tralleis

12 /81 12. Balıkesir - Karesi

13 /81 13. Bartın - Parthenios

14 /81 14. Batman - Ilısu, Hasankeyf

15 /81 15. Bayburt - Baiberd

16 /81 16. Bilecik - Belekoma

17 /81 17. Bingöl- Çapakçur

18 /81 18. Bitlis - Bagesh

19 /81 19. Bolu - Claudiopolis

20 /81 20. Burdur- Polydorion

21 /81 21. Bursa- Prusa

22 /81 22. Çanakkale - Dardanos, Abydos

23 /81 23. Çankırı- Gangra

24 /81 24. Çorum - Nerik

25 /81 25. Denizli - Ladik, Laodikeia

26 /81 26. Diyarbakır - Amid

27 /81 27. Düzce- Dusia

28 /81 28. Edirne- Hadrianopolis

29 /81 29. Elazığ- Harput, Mamuretülaziz

30 /81 30. Erzincan - Erez, Eğin

31 /81 31. Erzurum- Theodosiopolis

32 /81 32. Eskişehir - Dorylaion

33 /81 33. Gaziantep- Ayıntap

34 /81 34. Giresun- Kerasus

35 /81 35. Gümüşhane - Argyropolis

36 /81 36. Hakkâri- Çölemerik

37 /81 37. Hatay- Antakya

38 /81 38. Iğdır: Iğdır Beğ

39 /81 39. Isparta - Baris

40 /81 40. İstanbul - İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Bu kent adları, kent tarihinin farklı dönemleriyle ilişkilidir. Bu adlar tarihsel sırayla, Bizantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Kostantiniyye, İslambol ve İstanbul'dur. Bunun dışında tarihte Moğollar Çakduryan, Polonlar Kanatorya, Çekler Aylana, Macarlar Vizenduvar olarak adlandırmışlardır.

41 /81 41. İzmir- Smyrna

42 /81 42. Kahramanmaraş - Germenikya

43 /81 43. Karabük - Zefre

44 /81 44. Karaman - Laranda

45 /81 45. Kars- Karsk, Karsak

46 /81 46. Kastamonu - Timonion

47 /81 47. Kayseri - Mazaka, Caesarea

48 /81 48. Kırıkkale - Yahşihan

49 /81 49. Kırklareli - Kırk Kilise

50 /81 50. Kırşehir- Macissus, Justinianopolis

51 /81 51. Kilis - Kilis

52 /81 52. Kocaeli - Nikomedia

53 /81 53. Konya - Iconium

54 /81 54. Kütahya- Kotiaion

55 /81 55. Malatya - Melitene

56 /81 56. Manisa - Magnesia

57 /81 57. Mardin - Marida

58 /81 58. Mersin - Zephyrium

59 /81 59. Muğla - Mobolla

60 /81 60. Muş: İlk çağda Muş'u da içine alan bölgeye "Taronitit" deniyordu. Bu bölgenin merkezi durumundaki Muşun adı da kimlik kaynaklarda "Taron" olarak geçmektedir.





61 /81 61. Nevşehir- Nyssa, Muşkara

62 /81 62. Niğde - Nahita

63 /81 63. Ordu- Kotyora

64 /81 64. Osmaniye- Cebelibereket

65 /81 65. Rize - Rhizus

66 /81 66. Sakarya - Adapazarı

67 /81 67. Samsun - Amisos

68 /81 68. Siirt - Sairt

69 /81 69. Sinop - Sinope

70 /81 70. Sivas - Sebastia

71 /81 71. Şanlıurfa - Edessa

72 /81 72. Şırnak- Şehr-i Nuh

73 /81 73. Tekirdağ - Rhaedestus

74 /81 74. Tokat- Komana Pontika

75 /81 75. Trabzon - Trapezus﻿

76 /81 76. Tunceli - Mamiki

77 /81 77. Uşak - Temenothyrea

78 /81 78. Van - Tuşpa

79 /81 79. Yalova- Yalakabad

80 /81 80. Yozgat- Bozok