Yat karayolunu kapattı: Sürücüler şaşkına döndü

TIR'la Erzurum'a ulaşan Şengül, yükünün yüksekliği sebebiyle çevre yolundaki köprüden geçmek yerine Erzurum-Artvin kara yoluna geçerek tali yoldan gitmek istedi. Akdağ Sanayi Sitesi önüne kadar gelen TIR, motorun ısınması üzerine kilitlendi. TIR’ın çift şeritli yolu kapatması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye jandarma, trafik polisleri ile karayolları ekipleri sevk edildi.