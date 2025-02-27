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Yedi gezegen bir araya geliyor: 2040'a kadar bir daha bu kadar net görülemeyecek

Yedi gezegen bir araya geliyor: 2040'a kadar bir daha bu kadar net görülemeyecek

Semih Kara
Semih Kara
13:3727/02/2025, Perşembe
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<p>"İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?" (Câsiye/6)</p>
"İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?" (Câsiye/6)

Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn kısa bir süreliğine aynı anda görünecek.

Bilim insanları, Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn'ün kısa süreliğine akşam saatlerinde aynı anda görülebileceğini açıkladı.

2040'a kadar bir daha olmayacak

‘Gezegen geçidi' olarak adlandırılan nadir olay, gezegenlerin belirli bir hizalanma oluşturmasıyla meydana geliyor. Bu manzara, 2040 yılına kadar bir daha bu kadar net bir şekilde gözlemlenemeyecek.

Hangi gün olacak?

Olay, 28 Şubat'ta gün batımından hemen sonra gerçekleşecek. Uzmanlar, gezegenleri en iyi şekilde görebilmek için salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, gün batımının hemen ardından gökyüzünü izlemek gerektiğini bildirdi.

İki gezegen teleskopla görülecek

Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars'ın çıplak gözle görülebileceği ancak Satürn ufuk çizgisine yakın olacağı için fark edilmesinin zor olabileceği, Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek isteyenlerin ise teleskopa ihtiyacı olacağı kaydedildi.

Parlaklıklarıyla öne çıkacaklar

Mars belirgin kızıl rengiyle diğerlerinden ayırt edilebilecek. Venüs ve Jüpiter ise parlaklıkları sayesinde en kolay fark edilebilecek gezegenler arasında yer alıyor.

En iyi şekilde nasıl görülebilir?

Gezegenleri en iyi şekilde gözlemlemek için, ışık kirliliğinin az olduğu ve ufkun net bir şekilde görülebileceği bir noktaya gitmek tavsiye ediliyor. Bilim insanları, gözlerin karanlığa alışması için en az yarım saat beklenmesi gerektiğini, ayrıca telefon ekranına bakmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Hangi yönlere bakmalıyız?

Bilim adamlarına göre Mars doğuda, Jüpiter ve Uranüs güneydoğuda, Venüs, Neptün ve Satürn ise batıda görünecek.

#7 Gezegen
#Gökyüzü
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#Allah

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