Yedi gezegen bir araya geliyor: 2040'a kadar bir daha bu kadar net görülemeyecek

En iyi şekilde nasıl görülebilir?

Gezegenleri en iyi şekilde gözlemlemek için, ışık kirliliğinin az olduğu ve ufkun net bir şekilde görülebileceği bir noktaya gitmek tavsiye ediliyor. Bilim insanları, gözlerin karanlığa alışması için en az yarım saat beklenmesi gerektiğini, ayrıca telefon ekranına bakmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.