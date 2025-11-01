Yemek firması gibi okul: 9 ayda 40 milyon lira ciro yaptılar





KENDİ OKULLARINDA GÖREV YAPIYORLAR





Mezun olduğu okulda çalışan Hüseyin Neşeli, “2012 yılında bu okuldan mezun oldum. 2016 yılında ise burada usta öğretici olarak çalışmaya başladım. Burada yaklaşık 1500 kişiye 4 çeşit yemek çıkartıyoruz” dedi.





Meliha Duran ise “Okulumdan mezun olduktan 3 ay sonra burada şef olarak çalışmaya başladım. Pastane bölümünde 41 çeşit ürünümüz var. Genç yaşta meslek sahibi olmak ise çok ayrı bir duygu. Çünkü kendi ayaklarımın üstünde durduğumu düşünüyorum. Ailem de benimle gurur duyup destekliyor” diye konuştu.



