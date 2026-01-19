Yerinden oynamayan traktöre otoyol ve köprü cezası: '15 dakika bile çalıştırmadık'

'15 DAKİKA BİLE ÇALIŞTIRMADIK'

Traktörünü yerinden oynatmadığını söyleyen Denizli, “Traktörü sera işlerinde kullanmak için aldık. Traktörün 14 Ağustos tarihinde tescilini yaptırdık. 17 Ağustos’ta kamyona yüklenip bize geldi. Traktöre 28 Aralık’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçtiğimize dair ceza ihbarnamesi geldi. Oysa biz traktörü seraya koyduk. Serada çalıştırmadık bile. Göstergesine baktığınızda da görülüyor. 15 dakika bile çalıştırmamışız. Bu ceza bize nasıl yazıldı bilmiyorum” dedi.