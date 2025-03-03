Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Yol kenarında veya açıkta satılan hurmalara dikkat: Uzmanlar 'kanser riski var' diyerek uyardı

Yol kenarında veya açıkta satılan hurmalara dikkat: Uzmanlar 'kanser riski var' diyerek uyardı

10:283/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
<p>Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma, doğru şartlarda muhafaza edilmediği takdirde kanser riski oluşturabiliyor.</p>
Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma, doğru şartlarda muhafaza edilmediği takdirde kanser riski oluşturabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uygun muhafaza edilmeyen, nemli ortamda, pazarda, yol kenarında açıkta satılan hurmada oluşabilecek küf kaynaklı aflatoksin maddesinin, kansere neden olabileceğini söyledi.

Ramazan ayında geleneksel olarak iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı.

Hijyenik ortam şart

Lif içeriğinin yüksek olması, yüksek antioksidan özelliğinin yanı sıra içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve vitaminlerden sağlık açısından yararlarıyla bilinen hurma, hijyenik ortamda muhafaza edilip satışa sunulmaması halinde zararlarıyla da dikkat çekiyor.

Yol kenarında satılan hurmalara dikkat

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazarda, yol kenarında tezgahlarda çoğunlukla açıkta satışa sunulan, uygun ortamda muhafaza edilmeyen, küflenen, nemli ortamda uzun süre bekleyen hurmada zehirli toksin oluşabileceğini vurguladı.

Kansere sebep olabilir

Aflatoksinin insanlar üzerine kanserojen etkiye sahip olduğunu belirten Manavoğlu, "Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir. Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir" dedi.

Ambalajlı hurmalardan yiyin

Açıkta satılan hurmada hijyen yönünden de sağlık riski bulunduğuna değinen Manavoğlu, şunları söyledi: "Hurmayı ambalajlı almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı, güvenilir şekilde soframıza gelmesi lazım. Hurma genelde açıkta, yol kenarında, toplu şekilde çuval içinde ya da tezgahlarda karşımıza çıkıyor. Özellikle yol kenarında satılan hurmaya dikkat etmeliyiz. Egzozdan çıkan ağır metal, toz, farklı bulaşandan etkileniyor. Egzozdan kaynaklı ağır metal bulaşısı, hastalıklara yol açabilir. Ambalajlı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni almış işletmelerce sunulan hurmayı satın almalıyız. Tozlanmış, dışarıdan fiziksel kirlilik bulaşmış hurmalar tercih edilmemeli."

#Hurma
#Ramazan
#İftar
#Sağlık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular ne zaman başlayacak şartlar neler?