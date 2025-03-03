Yol kenarında veya açıkta satılan hurmalara dikkat: Uzmanlar 'kanser riski var' diyerek uyardı

Kansere sebep olabilir

Aflatoksinin insanlar üzerine kanserojen etkiye sahip olduğunu belirten Manavoğlu, "Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir. Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir" dedi.