Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yol kenarındaki şarampolde kadın cesedi bulundu

Yol kenarındaki şarampolde kadın cesedi bulundu

14:1524/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki 2 metrelik şarampolde, kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkisinde meydana geldi.

Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu.

Jandarma ve sağlık ekibinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemede üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen cansız bedenin kimlik tespiti ile ilgili çalışma başlatıldı. 

#Antalya
#Şarampol
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay TOKİ kura listesi: 500 bin konut Hatay kurasına katılacakların isimleri