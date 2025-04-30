Zayıflamak için yemeye başladı bir anda üreticilik yapmaya başladı: Üniversiteli İlay genç yaşta girişimci oldu

Başlangıçta zayıflamayı amaçladığını anlatan Ülker, "6 ayda 90 kilodan 60'a indim. 'Longevity' felsefesine göre insanların yağları, zeytinyağı, ceviz yağı ve avokado gibi kaliteli yağlardan alması gerekiyor. Meyve ile beslenirken şeker yerine antioksidan içeriği yüksek olan tropikal meyvelerin tercih edilmesi gerekiyor. 2020'de pandemi ile birlikte tüm insanlar bu konuda bilinçlendi. Şeker almak yerine antioksidan özellikli meyveleri tercih etmeye başladılar. Bu süreçte modern seracılık gelişti. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde modern seralarda tropikal meyvelerin üretimi arttı. Bu serada da pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado gibi pek çok tropikal meyve var. Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum" ifadelerini kullandı.







