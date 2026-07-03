Zehirli olduğu biliniyor: Tekirdağ sahilinde görüldü

Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor. Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.