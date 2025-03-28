1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi fark ödeme tarihleri

Emekliler, bayram ikramiyesi kapsamında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesinin yapılmasını bekliyor. 15,5 milyon kişiye yapılacak olan fark ödemeleri, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda, ikramiye tutarları 4.000 TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyesi fark ödemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.