11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 11. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesi ile genel af yasası...

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen düzenleme, çeşitli hukuk alanlarında değişiklikler öngörüyor. Paketin Meclis’e sunulmasının ardından yasalaşma sürecine girmesi beklenirken, özellikle infaz düzenlemesi ya da genel af konularının yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman yasalaşacak?
Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi için hazırlıklar sürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağı ifade ediliyor. Düzenlemenin hakim, savcı, avukat ve hükümlüler açısından çeşitli yenilikler getirmesi bekleniyor. Meclis’e sunulacak taslağın ardından gözler, infaz düzenlemesi ve af konusuna çevrildi. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman Meclis gündemine gelecek?
11. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
8 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS'E GELİYOR!
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi.
Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.