11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURULARI: Af düzenlemesi var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen 11. Yargı Paketi, yargı sisteminde önemli değişiklikler getirecek. Yaklaşık 40 maddeyi kapsaması beklenen yeni düzenleme; infaz, ceza ve adli süreçlerde çeşitli yenilikler öngörüyor. Mahkûm yakınları, pakette genel af veya infaz indirimi olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, yasalaşma süreci ne zaman tamamlanacak?
Kapsamlı adli reform niteliği taşıyan 11. Yargı Paketi hazırlıkları hız kazandı. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yargının işleyişini hızlandıracak ve vatandaş odaklı uygulamaları güçlendirecek maddeler yer alıyor. Henüz Meclis’e sunulmayan paket, yaklaşık 40 maddeden oluşacak ve çeşitli düzenlemelerle infaz sisteminde de değişiklikler getirebilecek. Peki, 11. Yargı Paketi’nde hangi başlıklar öne çıkıyor, af ya da infaz indirimi gündemde mi?
11. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
8 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS'E GELİYOR!
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi.
Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.