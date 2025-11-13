11. Yargı Paketi’nde neler değişiyor? Genel Af ve infaz indirimi var mı? Trafik, bilişim ve çocuk suçları için yeni düzenlemeler geliyor

11. Yargı Paketi’nin Meclis’e ne zaman geleceği, pakette genel af veya infaz indirimi olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan yaklaşık 40 maddelik yeni paket; meskûn mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçları, sanal bahis, dijital dolandırıcılık ve çocukların suça sürüklenmesi gibi alanlarda önemli cezai düzenlemeler içeriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi’nde genel af ve infaz indirimi bulunmadığını açıkça belirtirken, paketin toplumsal huzuru bozan suçlara karşı daha ağır yaptırımlar getirmeyi amaçladığını ifade etti. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Yeni Yargı Paketi’nin detayları netleşiyor: Af yok, yaptırımlar ağırlaşıyor
Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan 11. Yargı Paketi için hazırlıklar hızlandı. Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşılırken, milyonlarca kişinin merak ettiği “Genel af var mı? İnfaz indirimi olacak mı?” soruları da yanıt bulmaya başladı. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen paketin önümüzdeki haftalarda Meclis’e sunulması planlanıyor.
11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu?
Adalet Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’ni milletvekillerine iletti ancak paket henüz resmen Meclis’e sunulmadı. Taslağın bu ay içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Paket;
Sanal bahis,
Trafikte yol kesme,
Meskûn mahalde silah atma,
Bilişim suçları,
Çocukların suça sürüklenmesi
gibi alanlarda yeni yaptırımlar getiriyor.
Yeni Yargı Paketi’nde Af veya İnfaz düzenlemesi var mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamalarda paketin amacının “toplumsal huzuru bozan suçlarla mücadeleyi güçlendirmek” olduğunu vurgulayarak, genel af ya da geniş kapsamlı infaz indiriminin gündemlerinde olmadığını net şekilde dile getirdi.
Aynı şekilde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de paketin İnfaz Kanunu’nda köklü bir değişiklik içermediğini, infaz düzenlemelerinin ileride ayrı bir paket olarak ele alınacağını belirtti.
11. Yargı Paketi’nde hangi düzenlemeler var?
Yeni paket, özellikle kamu düzenini bozan suçlara yönelik cezaların artırılmasıyla dikkat çekiyor.
1. Meskûn mahalde silah atana daha ağır ceza
Düğünlerde, kutlamalarda ya da yerleşim yerlerinde ateş açanlara:
Kurusıkı: 3 yıla kadar,
Gerçek silah: 5 yıla kadar hapis öneriliyor.
2. Trafikte yol kesme suçu için 1-3 yıl hapis
Trafikte araç durduran, yol kesen veya sürücüyü tehdit edenlere verilecek cezalar artırılıyor. Araç başka yöne zorlanırsa ceza 2-5 yıla çıkabilecek.
3. Sanal bahis ve bilişim suçları
Sanal bahis, dijital kumar ve internet dolandırıcılığına karşı özel maddeler pakete eklendi. Yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılığına karşı cezaların daha caydırıcı hâle gelmesi hedefleniyor.
4. Suça sürüklenen çocuklara yeni düzen
15-18 yaş arası çocuklarda:
Ceza indirimi oranları düşürülecek,
Hakime “indirim yapmama” takdir yetkisi verilecek. Çocukları suça iten çete ve örgüt yöneticilerine verilecek cezalar ise yarı oranından bir katına kadar artırılacak.
5. Boşanma davaları hızlanacak
Boşanma davalarının maddi konulardan ayrılarak daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor. Nafaka ve mal paylaşımı gibi konular, ana boşanma davasından farklı yürütülebilecek.
11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Taslağın Meclis'e sunulmasının ardından:
Adalet Komisyonu görüşmeleri,
Genel Kurul oylaması,
Resmî Gazete yayımlanması
aşamaları izlenecek.
Yeni paketin kış dönemi içinde yasalaşması bekleniyor.
Af yok, cezalar ağırlaşıyor
Yargı Paketi;
Genel af içermiyor,
İnfaz indirimi yok,
Suçun önlenmesine ve caydırıcılığa odaklanıyor. Toplumsal huzuru bozan suçlarda cezaların artırılması, çocukların suça sürüklenmesini önleme ve dijital suçlarla mücadele paketin ana eksenini oluşturuyor.