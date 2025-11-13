11. Yargı Paketi’nde neler değişiyor? Genel Af ve infaz indirimi var mı? Trafik, bilişim ve çocuk suçları için yeni düzenlemeler geliyor

Yargı Paketi’nin Meclis’e ne zaman geleceği ve pakette genel af ya da infaz indirimi bulunup bulunmayacağı kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan yaklaşık 40 maddelik yeni paket; meskûn mahalde silah atma, trafikte yol kesme, sanal bahis, dijital dolandırıcılık ve çocukların suça sürüklenmesi gibi suçlara daha ağır yaptırımlar getiriyor. Bakan Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, pakette genel af ve infaz indirimi olmadığını vurgularken, düzenlemenin toplumsal huzuru bozan suçlarla mücadelede caydırıcılığı artırmayı amaçladığını belirtiyor. Paket taslağının önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.