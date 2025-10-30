Yeni Şafak
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

12:5530/10/2025, Perşembe
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dorukta. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ile başvuru sürecine dair detaylar netleşti. Atama bekleyen binlerce aday, tercih tarihleri ve sonuç açıklama takvimi için araştırmalarına hız verdi.

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, tercih ve atama sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Peki, sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

15 BİN ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 Kasım'da başlayacak. Başvurular 21 Kasım'da sona erecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

