15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih sürecini başlattı. Bakanlık tarafından yayımlanan atama ve tercih kılavuzuna göre, öğretmen adayları başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2 /5 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde tercih dönemi başlıyor. Başvuru ve sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından, öğretmen adaylarının merakla beklediği tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, tercih başvurularını 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Adaylar tercih işlemlerini e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

4 /5 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması sonuçlarını 24 Kasım 2025 Öğretmenler Gününde açıklayacak. Atama sonuçları açıklandığında, adaylar hangi okula yerleştirildiklerini yine elektronik ortamda öğrenebilecekler. Ataması yapılan öğretmenlerin 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamaları planlanıyor.