15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

10:1916/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih sürecini başlattı. Bakanlık tarafından yayımlanan atama ve tercih kılavuzuna göre, öğretmen adayları başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih dönemi başladı. MEB tarafından yayımlanan 2025 atama takvimi ve kılavuzla birlikte adaylar, tercih işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek. Öğretmen adaylarının gözü şimdi tercih tarihleri ve atama sonuçlarında.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde tercih dönemi başlıyor. Başvuru ve sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından, öğretmen adaylarının merakla beklediği tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, tercih başvurularını 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Adaylar tercih işlemlerini e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

15 bin öğretmen atamasında tercihler 17 Kasım Cuma günü başlayacak ve 21 Kasım Salı günü sona erecek. Bu tarihler arasında sisteme giriş yapan adaylar, tercih ekranı üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce **"2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu"**nu dikkatle incelemeleri öneriliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması sonuçlarını 24 Kasım 2025 Öğretmenler Gününde açıklayacak. Atama sonuçları açıklandığında, adaylar hangi okula yerleştirildiklerini yine elektronik ortamda öğrenebilecekler.

Ataması yapılan öğretmenlerin 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamaları planlanıyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2025 yılı 15 bin öğretmen atama süreci takvimi şu şekilde ilerleyecek:

Tercih başvuruları: 17–21 Kasım 2025

Atama sonuçları: 24 Kasım 2025

Göreve başlama tarihi: 19 Ocak 2026

