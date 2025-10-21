1800 ve 3600 günle erken emeklilik ışığı göründü: SGK paylaştı! Yüzde 40 ve üstü...

Türkiye’de milyonlarca sigortalı çalışan için erken emeklilik konusu yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamalar, belirli şartları taşıyan vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunabileceğini ortaya koydu. Sigorta başlangıç tarihi, prim günü ve yaş şartı gibi kriterler bu süreçte belirleyici rol oynuyor. Peki, erken emeklilik için kimler başvuru yapabilir, hangi şartlar aranıyor? İşte SGK tarafından paylaşılan son bilgiler…
SGK ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI
SGK tarafından geçtiğimiz dönemlerde erken emeklilikle alakalı bazı açıklamalar yapılmıştı. Buna göre bazı kişiler, oluşan şartlar neticesinde 1800 ve 3600 günle emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Peki, SGK hangi durumlarda erken emeklilik hakkı sağlayabilir? İşte bunlardan bazıları şu şekilde;
Malulen emeklilik,
Anneler için emeklilik,
Engelli çalışanlara yönelik emeklilik.
MALULEN EMEKLİLİK
Kişi, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir sağlık sorunu veya kaza geçirirse ve çalışma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşarsa, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşarsa malul sayılabiliyor. Sigortalı çalışanların malulen emekli olabilmeleri için 10 yıllık sigortalılık sürelerini ve 1800 prim günlerini doldurmuş olmaları şartı bulunuyor. Ancak başkasının bakımına muhtaç şekilde malul kalanlarda 10 yıllık sigortalılık süresi yerine 1800 gün prime bakılıyor.
ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
SGK, sigortalı çalışan anneler için bazı haklar sağlıyor. Bu haklardan biri, 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile erken emeklilik. Sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma sayesinde yaş ve prim şartlarını doldurduklarında emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.
ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK HAK
SGK, engelli sigortalı çalışan bireyler için erken emekli olabilme fırsatı sağlıyor. Bu doğrultuda 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Ancak bu hakta yüzde 40 ve üstü engelin bulunması gerekiyor.
Not: Erken emeklilik ile ilgili daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.