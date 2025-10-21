1800 ve 3600 günle erken emeklilik ışığı göründü: SGK paylaştı! Yüzde 40 ve üstü...

ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK HAK

SGK, engelli sigortalı çalışan bireyler için erken emekli olabilme fırsatı sağlıyor. Bu doğrultuda 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Ancak bu hakta yüzde 40 ve üstü engelin bulunması gerekiyor.

Not: Erken emeklilik ile ilgili daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.