19 Mayıs resmi tatil mi? 18-19 Mayıs tatil mi, kaç gün? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili

19 Mayıs resmi tatili hakkındaki araştırmalar sürüyor. Her sene çeşitli etkinlikler ile coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürüyor. Özellikle kamu ve özel kurum çalışanları 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. İlk olarak 1926 yılında kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları.
Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanan 19 Mayıs bu sene de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs öncesinde ise resmi tatil bilgileri sorgulanan konuların başında geliyor. Tatil planı yapmak isteyenler 19 Mayıs'ın hangi güne denk gelidiğini ve 18 Mayıs'ın yarım gün olup olmadığı hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili hakkındaki bilgiler.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının anısına kutlanmaktadır. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım olarak kabul edilir ve Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil sayılmaktadır ve bu nedenle kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanların tümü izinli sayılacak.
19 MAYIS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs bu yıl yani 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. Cumartesi Pazar'la birlikte 19 Mayıs'la birlikte 3 gün tatil fırsatı ortaya çıkmış olacak.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
18 Mayıs mesai günüdür. Ayrıca bu sene 18 Mayıs Pazar gününe denk gelecek. Dolayısıyla 18 Mayıs yarım gün olmayacak.
19 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Salı günü devam edecek.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TARİHİ
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.