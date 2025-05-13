19 Mayıs resmi tatil mi? 18-19 Mayıs tatil mi, kaç gün? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili

Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanan 19 Mayıs bu sene de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs öncesinde ise resmi tatil bilgileri sorgulanan konuların başında geliyor. Tatil planı yapmak isteyenler 19 Mayıs'ın hangi güne denk gelidiğini ve 18 Mayıs'ın yarım gün olup olmadığı hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili hakkındaki bilgiler.





19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının anısına kutlanmaktadır. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım olarak kabul edilir ve Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir.