1997, 2003, 2014 SSK başlangıcı olana gün doğdu! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki milyonlarca sigortalı çalışanı ilgilendiren açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Erken emeklilik hayali kuran birçok çalışan, bu duyuruları yakından takip ediyor. SGK'nın geçmiş dönemlerde yaptığı bilgilendirmelere göre, bazı sigortalılar için 1800 ve 3600 gün primle erken emeklilik hakkı doğabiliyor. Özellikle SSK başlangıç tarihi 1993, 2003 ve 2013 olan bireyler için yapılan açıklamalar, erken emeklilik hayali kuranları heyecanlandırıyor.

1 /7 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı duyurularla milyonlarca çalışanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle erken emeklilik planları yapan vatandaşlar, SGK’nın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyor.

2 /7 SGK DUYURDU: ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI SGK tarafından anneler için bazı şartlarda erken emeklilik imkanı oluşabildiği açıklandı. Bu kapsamda kadın çalışanlar için 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı bulunuyor. Zira 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile sigortalı çalışan anneler, yaş ve prim şartlarını doldurduklarında 6 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyorlar.

3 /7 MALULEN EMEKLİLİK DURUMU İş yapma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayan sigortalı çalışanlar, sağlık raporu almalarının ardından bazı şartları yerine getirdiklerinde malulen emekli olabiliyorlar. Malulen emeklilikte yaş şartı bulunmuyor ve en az 1800 gün prime bakılıyor.

4 /7 3600 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK Erken emeklilik, 15 yıl ve 3600 günü tamamlayan çalışanlar için sağlanabiliyor. Bu hak, kısmi emeklilik kapsamında değerlendiriliyor ve yaş şartının yerine getirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Ek olarak bu hakkın 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler için geçerli olduğu belirtiliyor.

5 /7 YIPRANMA PAYI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK SGK tarafından duyurulan bazı mesleklerde çalışan bireyler, daha erken emekli olabiliyorlar. Yıpranma hakkı kapsamında değerlendirilen bu durumda, sigortalılık sürelerine gün ilave ediliyor.

6 /7 İlave edilen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından azaltılıyor. Ancak bu noktada çalışılan mesleğin SGK tarafından açıklanmış olması gerekiyor.