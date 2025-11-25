2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Emekli Maaşı Alamayacaklar: SGK Mevzuatına Göre...

Türkiye’de emeklilik sonrası çalışmaya devam eden milyonlarca kişinin alışkanlığı, yeni nesiller için geçerliliğini yitirebilir. SGK mevzuatına göre 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde emekli maaşlarını alamayacak. Bu düzenleme, geleceğin çalışma ve emeklilik alışkanlıklarını kökten değiştirecek gibi görünüyor.
Emekli Maaşı ve Çalışma Hakkında Yeni Dönem: 2008 Sonrası Girişliler İçin Kritik Ayrım
Türkiye’de emeklilik sistemi uzun yıllardır değişen mevzuatlarla şekillenirken, maaşlardaki erime ve geçim sıkıntısı milyonlarca kişiyi emekli olduktan sonra da çalışmaya yöneltiyor. Ancak özellikle 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte önemli bir tercih zorunluluğu ortaya çıkıyor.
Emekli Aylığı mı, Çalışma Hayatı mı?
2008’den sonra sigorta girişi olan bireyler emekli olduklarında iki seçenekten birini tercih etmek durumunda kalacak:
Emeklilik dilekçesi verip aylık bağlatırlarsa, artık herhangi bir işte çalışamayacaklar.
Çalışmak isterlerse, emekli maaşı bağlatmayacak veya mevcut aylıklarını durdurmak zorunda kalacaklar.
Bu düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal dengeyi korumak amacıyla getirilen reformların bir parçası olarak uygulanıyor.
2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlarda Haklar Devam Ediyor
2008 öncesi sigortalı olanlar içinse tablo tamamen farklı. Bu kişiler:
Hem emekli aylıklarını almaya devam edebiliyor,
Hem de istedikleri işte çalışmayı sürdürebiliyor.
Yaş şartı veya prim yılı fark etmeksizin, bu hak eski sigorta sisteminden gelen kazanılmış bir hak olarak korunuyor. Böylece 2008 öncesi ve sonrası sigortalılar arasında belirgin bir ayrım ortaya çıkıyor.
Mevzuattaki Açık Hüküm Ne Diyor?
SGK’nın konuya ilişkin yönetmeliğinde yer alan ifade düzenlemeyi net biçimde ortaya koyuyor:
“5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrasında sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan, tarımsal faaliyetler hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi izleyen ödeme döneminde kesilir.”
Bu hüküm, 2008 sonrası sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmaları halinde emekli aylıklarının durdurulacağını açıkça teyit ediyor.