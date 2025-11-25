2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Emekli Maaşı Alamayacaklar: SGK Mevzuatına Göre...

2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlarda Haklar Devam Ediyor

2008 öncesi sigortalı olanlar içinse tablo tamamen farklı. Bu kişiler:

Hem emekli aylıklarını almaya devam edebiliyor,

Hem de istedikleri işte çalışmayı sürdürebiliyor.

Yaş şartı veya prim yılı fark etmeksizin, bu hak eski sigorta sisteminden gelen kazanılmış bir hak olarak korunuyor. Böylece 2008 öncesi ve sonrası sigortalılar arasında belirgin bir ayrım ortaya çıkıyor.