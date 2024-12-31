2024 Türkiye, yerel seçimler, siyasi gelişmeler, ekonomik göstergeler, sosyal olaylar gibi birçok önemli olaya sahne oldu. Türkiye'de 2024 yılında neler oldu sorusu, yılın en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Yerel seçimlerin sonuçları, siyasi istikrar gibi konular, 2024 Türkiye gündemini şekillendiren başlıca faktörler oldu. Diyarbakır’da işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, 2024’ün bir diğer yankı uyandıran olayı oldu. Peki 2024'te Türkiye'de neler oldu? İşte yıl boyunca yaşanan en önemli gelişmeler.

1 /12 Türkiye, 2024 yılı boyunca hem ulusal hem de uluslararası arenada çeşitli önemli olaylara tanıklık etti. 2024 Türkiye olayları, yerel seçimlerin yanı sıra, ekonomik politikalardaki değişiklikler, dış politika hamleleri ve sosyal alandaki gelişmeler ile de dikkat çekti. Enflasyon, döviz kuru, işsizlik gibi konular, ekonominin gündeminde yer alırken, dış politikada komşu ülkelerle ilişkiler ve uluslararası arenadaki gelişmeler yakından takip edildi. Türkiye'de 2024'te yaşanan olaylar, ülkenin geleceği açısından önemli dönüm noktaları olarak değerlendiriliyor. İşte 2024 yılı boyunca Türkiye'de meydana gelen dikkat çekici bazı olaylar:

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Türkiye'de Ocak 2024'te neler yaşandı? 3 Ocak - TÜİK 2023 yılı tüketici fiyat endeksi enflasyon oranının %64,77 olarak açıkladı. 14 Ocak - Türkiye'nin en kuzeydoğu kıyısı Hopa'dan yola çıkarak, ülkenin en güneydoğusu kıyısına Türkiye Turu Rekoru'nu kırmak için yola çıkan Fenerbahçe yelken şubesi sporcuları İskenderun'a ulaştı. 1500 deniz mili süren yolculuk, 10 gün 2 saat 44 dakikalık sürede tamamlandı. Bir önceki rekor 11 gün 13 saatti. 16 Ocak - Muğla'dan Mardin'e giden bir yolcu otobüsünün Mersin'in Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 19 Ocak - Alper Gezeravcı, Dragon V2 uzay aracı ile uzaya giden ilk Türk oldu. 23 Ocak - Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. 25 Ocak - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya başvurusu kararını imzaladı ve onayladı. 28 Ocak - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Meryem Ana Doğuş Kilisesi'ne DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir kişi öldü. 29 Ocak - İstanbul Metrosu M11 İstanbul Havalimanı hattının Gayrettepe İstasyonu hizmete açıldı.



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2024 Şubat ve Mart ayında Türkiye'de ne oldu? 1 Şubat - İzmir'de taksicilik yapan Oğuz Erge'nin müşterisi Delil A. tarafından öldürülme görüntüleri kamuoyunda sansasyon yarattı. 2 Şubat - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınıp yerine Fatih Karahan atandı. 6 Şubat - Terör örgütü DHKP-C tarafından İstanbul Adliye Sarayına düzenlenen saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. 8-11 Şubat - 5. kez düzenlenen Tour of Antalya uluslararası yol bisiklet yarışı Antalya'da yapıldı. 13 Şubat - İliç maden kazası: Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Kazada maden şirketinin 9 çalışanı hayatını kaybetti. 17 Şubat - Milli Uçak Gemisi konsept tasarım aşaması başladı. 21 Şubat - Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 24 Şubat - İzmir Metrosu Fahrettin Altay - Narlıdere hattı hizmete açıldı. Mart 9 Mart - TEI'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000 ilk kez çalıştırıldı. 10 Mart - İstanbul Metrosu M3 hattının Kirazlı - Bakırköy arasındaki etabı hizmete açıldı. 20-21 Mart - 2024 Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da düzenledi. 31 Mart: 2024 yerel seçimler gerçekleştirildi.





4 /12 2024 Nisan ayında Türkiye'de neler oldu? 2 Nisan - 2024 Gayrettepe gece kulübü yangını: İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Gayrettepe semtinde bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. 12 Nisan - Antalya'da teleferik kazası yaşandı. 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Mahsur kalan 174 kişi bir gün süren çalışmaların sonunda kurtarıldı. 21 Nisan - 2023-24 Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu. 21-28 Nisan - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya etabı ile başlayıp İstanbul etabı ile sona ererek 59. kez gerçekleştirildi. 25 Nisan - Çorlu tren kazası 6 yıl sonra dava karara bağlandı. 17 sanığın yargılandığı davada dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay ve Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 27 Nisan - Meral Akşener'in aday olmadığı İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi. 28 Nisan - İstanbul Yarı Maratonu yapıldı.





5 /12 Mayıs 2024'te Türkiye'de yaşanan olaylar hangileri? 1 Mayıs: İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar ve çok geniş bir alan trafiğe kapatıldı. 5 Mayıs: 2023-24 Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Galatasaray oldu. 2023-24 CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. 6 Mayıs - Milli Muharip Uçak ikinci test uçuşunu yaptı 14-19 Mayıs - 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 1. Grup 1. hafta maçları Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. 16-19 Mayıs - Sakarya Bisiklet Turu 3. kez yapıldı. 17 Mayıs: 28 Şubat davası hükümlülerin cezaları kaldırıldı. İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları mutakabat zaptı Roma'da imzalandı. 21-26 Mayıs: 2024 FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi 1. Grup 1. hafta maçları Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. 23 Mayıs: 2023-24 Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu. Galatasaray, 2023-24 Süper Lig şampiyonu oldu. 27 Mayıs: Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması yaşandı.



6 /12 2024 Haziran ayında hangi olaylar yaşandı? 2 Haziran - Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe mahallesinde 3 katlı bina çöktü. 4 Haziran - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, iki pilot şehit oldu. 8 Haziran: Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic'in uzay aracı ile yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenen Türkiye 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. İstanbul'da Cumhuriyet Müzesi açıldı. 20 Haziran - Diyarbakır Çınar'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mardin Mazıdağı'na sıçrayan yangında 15 kişi hayatını kaybederken, 72 kişi yaralandı. 21 Haziran - 2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 yenilen Türkiye, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez yarı finalden önce elendi. 27 Haziran - İyi Parti kurucularından Ankara milletvekili Koray Aydın partisinden istifa etti. 29 Haziran - 7 Temmuz - 2024 FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da yapıldı.

7 /12 2024 Temmuz ayında hangi olaylar yaşandı? 2 Temmuz: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden alınırken yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. 9 Temmuz - Türkiye'nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A SpaceX işbirliğiyle uzaya gönderildi. 18 Temmuz - TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 28 Temmuz - Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren kanun yasalaştı. 29 Temmuz - Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı Türkiye'nin Olimpiyatlardaki ilk takım madalyasını kazandırdı. 30 Temmuz - Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı Olimpiyatlarda Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

8 /12 2024 Ağustos ayında Türkiye'de yaşanan olaylar 2 Ağustos - Instagram'a erişim engeli getirildi. 3 Ağustos - Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu. 7 Ağustos - Roblox'a erişim engeli getirildi. 10 Ağustos: Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı. Instagram yeniden erişime açıldı. 11 Ağustos - Paris 2024 Olimpiyatları sona ererken Türk sporcular 3 gümüş ve 5 bronzla toplam 8 madalya kazanırken 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan bu yana ilk kez altın madalya kazanamadı. 16 Ağustos - En büyüğü İzmir'de olmak üzere ülkenin 72 farklı noktasında yangın çıktı. 23 Ağustos - Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı Türkiye dahil 7 ülkede denenmeye başladı. 24 Ağustos - Reis Sınıfı denizaltılardan ilki olan TCG Piri Reis hizmete başladı. 28 Ağustos - 8 Eylül - Türkiye, Paris'te yapılan 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda toplam 28 madalya kazanarak en başarılı turnuvasını geçirdi. 29 Ağustos - İstanbul, Küçükçekmece'de iki Metrobüs aracının çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır olmak üzere 38 kişi yaralandı.

9 /12 2024 Eylül ayında Türkiye'de yaşanan olaylar 4 Eylül - Ankara'da törenle karşılanan Abdulfettah es-Sisi, 12 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Mısır Cumhurbaşkanı oldu. 8 Eylül - 21 Ağustos'ta Diyarbakır Tavşantepe'de kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ölü olarak Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu. 11 Eylül: Türk Devletleri Teşkilatı, 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde anlaştı. Türkiye'ye ait ticaret gemisi Karadeniz'de seyir halindeyken Rusya'dan fırlatılan füze ile vuruldu. 12 Eylül - Galatasaray kadın voleybol takımı Balkan Kupası şampiyonu oldu. 12-15 Eylül - 2. kez düzenlenen Tour of İstanbul bisiklet turnuvası İstanbul'da yapıldı. TUSAŞ Anka-3 ilk atış testini gerçekleştirdi. 22 Eylül - Arkas Spor erkek voleybol takımı Balkan Kupası şampiyonu oldu. 29 Eylül - Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi açıldı.



10 /12 2024 Ekim ayında Türkiye'nin gündeminde ne vardı? 9 Ekim - Discord'a erişim engeli getirildi. 14 Ekim - 2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. 16 Ekim - Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. 21 Ekim - HÜRJET ilk süpersonik uçuşunu yaptı. 23 Ekim: Blogspot'a erişim engeli getirildi. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. 29 Ekim - TUSAŞ T625 Gökbey helikopterinin üretilen ilk modeli Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. 30 Ekim - İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 31 Ekim - Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.





11 /12 Kasım ayında hangi olaylar yaşandı? 4 Kasım - DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. 11 Kasım - Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu 16 kişi gözaltına altındı. Ortaç ve Erbil için ev hapsi kararı verilirken 12 şüpheli tutuklandı. 15 Kasım - Malatya'da 4,9, Rize'de 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi. 18 Kasım - Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti. 22 Kasım - DEM Parti yönetimindeki Tunceli ve CHP yönetimindeki Ovacık belediyelerine kayyum atandı. 29 Kasım - DEM Parti yönetimindeki Van Bahçesaray belediyesine kayyum atandı.