2024'te en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar

Sosyal medya platformlarından oyunlara, alışveriş uygulamalarından üretkenlik araçlarına kadar geniş bir yelpazede kullanıcıların tercih ettiği uygulamalar ve oyunlar, dijital dünyanın nabzını tutmamızı sağlıyor. Apple, bu yılın en çok indirilen oyunları ve uygulamalarını paylaştı. 2024 yılında hangi oyunların ve uygulamaların öne çıktığını öğrenmek istenler için bu haberi derledik. Peki 2024 yılının en popüler mobil oyunları ve uygulamaları hangileri? Bu yıl kullanıcıların en çok tercih ettiği oyunlar ve uygulamalar hangileri oldu? İşte App Store en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar listesi.

1 /7 App Store ve Google Play Store gibi uygulama mağazalarındaki indirme rakamları, 2024 yılının en popüler mobil uygulamalarını ve oyunlarını gözler önüne seriyor. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere farklı kategorilerdeki uygulamalar ve oyunlar, kullanıcıların ilgi alanlarına göre şekilleniyor. 2024 yılında hangi oyunların ve uygulamaların en çok dikkat çektiğini merak ediyorsanız, bu yazımızda aradığınız tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

2 /7 Apple, 2024’ün en çok indirilen oyunları ve uygulamalarını açıkladı. 2024 yılında mobil uygulama ve oyun dünyasında dikkat çeken bazı popüler seçenekler şunlardır: 2024 yılında mobil uygulama ve oyun dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Apple, 2024 yılı boyunca en çok indirilen iPhone ve iPad'in depolandığını ve oyunlarını duyurdu. Bu verilere göre, en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması Çin menşeli alışveriş platformu Temu oldu. Temu, 2022'nin birincisi TikTok'u geride bıraktığı zirveye yerleşti.

3 /7 Mobil oyunlar arasında Brawl Stars , PUBG Mobile ve Subway Surfers gibi popüler yapımlar öne çıktı. Türkiye'de Brawl Stars 2024'ün en çok indirilen mobil oyunu oldu.

4 /7 2024 yılında en çok indirilen oyunlar ve uygulamalar 2024 yılında mobil uygulama ve oyun dünyasında dikkat çeken bazı popüler seçenekler şunlardır: Instagram: Sosyal medya platformu, 2024 yılında dünya çapında en çok indirilen uygulama olmayı sürdürüyor. TikTok: Kısa video paylaşım uygulaması, özellikle genç kullanıcılar arasında popülerliğini korumaktadır.

5 /7 Facebook: Sosyal medya devi, 2024 yılında da en çok indirilen uygulamalar arasında yer almaktadır. WhatsApp: Mesajlaşma uygulaması, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. CapCut: Video düzenleme uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü ve zengin özellikleriyle dikkat çekmektedir. Subway Surfers: Koşu ve engel aşma oyunu, 2024 yılında da en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor.

6 /7 Roblox: Çevrimiçi çok oyunculu oyun platformu, özellikle genç oyuncular arasında popülerliğini koruyor. Patlamayı Engelle: Bulmaca ve blok yerleştirme oyunu, 2024 yılında en çok indirilen oyunlar arasında yer almaktadır. Outlets Rush: Alışveriş'in kapalı oyun, eğlenceli oynanışıyla dikkat çekmiyor. YouTube: Watch, Listen, Stream Gmail – Email by Google