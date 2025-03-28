2025 yılı promosyon miktarları belli oluyor! Emeklilere 27.000 TL'ye kadar ödenecek! İkramiye ve memur maaşı...

Emeklilerin gündeminde bayram ikramiyeleri ve banka maaş promosyonları yer alıyor. Meclisten geçen kanun tasarısına göre, bayram ikramiyesi 4.000 TL'ye çıkarıldı. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek bayram ikramiyesi, ilk etapta 3.000 TL olarak hesaplara yatacak. Geriye kalan 1.000 TL'lik fark ise Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanarak hesaplara yatırılacak. Bu gelişme, emeklilerin bayramda alacakları ek gelirle rahat bir tatil geçirmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, bankalar tarafından emeklilere sunulan maaş promosyonları da emekli maaşlarının artırılması için önemli bir seçenek oluşturuyor.