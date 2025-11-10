TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çekmesinin ardından gözler milyonlarca çalışanın ve emeklinin Ocak 2026 zam hesabına çevrildi. Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22 bin 104,67 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak? %28, %31, %31, %35, %40 artış durumunda yeni tutar ne kadar olur? İşte ayrıntılar

1 /7 Asgari ücret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Peki, TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2 /7 Asgari ücret zammında son yaşanan gelişmeler

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesini talep ediyor. Üçlü Danışma Kurulu’nun 21 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bu konu üzerinde görüştü.

3 /7 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammı ile ilgili olarak, “Komisyonun belirleyeceği oran doğru olacak. Özel sektör olarak, belirlenen oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

4 /7 Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...

Merkez Bankası’nın güncellenen enflasyon beklentisine göre, 2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zam aralığı şu şekilde öngörülüyor:

5 /7 *%28 artış: 28.294 TL *%31 artış: 28.956 TL *%33 artış: 29.398 TL *%35 artış: 29.841 TL *%40 artış: 30.946 TL

























