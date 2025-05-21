Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." dedi. Peki 2B alanı nedir? 2B arsaya ev yapılabilir mi? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdeyi açıkladı. Kurum'un açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." Peki 2B arsaya ev yapılabilir mi, 2B arazide imar olur mu? İşte detaylar.
2B Arazisi Nedir?
Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve kadastro işlemi yapılarak orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlara 2B arazisi denir. 2B arazisi, ismini ilgili olduğu yasadan alır (Orman Kanunu, 2. madde, B bendi) ve bu yasa, devlet tarafından düzenli olarak güncellenerek resmi yayınlarca vatandaşlara sunulur.
Bir ormanlık arazinin 2B statüsü alabilmesi için belirli kıstasları karşılaması gerekir. Öncelikle orman vasfını kaybetmiş alanların tarım arazileri olarak kullanılmasının daha yararlı olacağı resmi kurumlarca tespit edilmelidir. Bu tespit için ilgili defterdarlık ve mal müdürlüklerine istenilen belgelerle başvuru yapılabilir.
Yasa gereği, orman köylüsü olmayan üçüncü kişilere 2B arazilerinin satışı yapılamaz. Hazineye ait tarım arazileri olarak geçen 2B statülü araziler üzerinde hak sahibi olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekir.
31 Aralık 2011 tarihinden önce söz konusu arazinin kullanıcısı ya da sahibi olmak.
Resmi idare tarafından belirlenen satış bedelini kabul etmek.
2B arsaya ev yapılabilir mi, 2B arazide imar olur mu?
Orman köylüsü dışında üçüncü şahıslara satışı yasak olan 2B arazilerine ev yapılabilir. Kadastro işlemi yapılan ve orman alanlarından çıkarılan 2B arazilerini yalnızca oradaki köylüler almaktadır. Köylülerin temel ihtiyaçları ise devlet tarafından itina ile karşılanmaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan 2B araziler satın alınmasının ardından tapusu çıkarılır. 2B arazilerin tapusu çıkarıldıktan sonra isteğe bağlı ev de yapılabilir. 2B arsalarına ev yapmanın da bazı şartları bulunmaktadır.
Özellikle tarla vasfı olan arazilerin yaklaşık 5 bin metrekarenin altına inmemesi gerekmektedir. Ayrıca ev için inşaat yapılacak alan da arsanın nerede ise yüzde 5'ini geçmemeli. Bunun yanı sıra saçak seviyeleri de zeminden neredeyse 6.50 metreyi ya da 2 katını aşmamalıdır. Bunun yanı sıra yol ve parsel sınırlarına 5 metrenin üzerinde yaklaşılmamalı. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından ev inşaatına izin verilmektedir.