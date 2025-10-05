6 Ekim 2025 İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray ücretli mi, bedava mı?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2025 Pazartesi günü megakentte toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’den yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarında gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim nostaljik tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel hattı ile SG-1 (Sabiha Gökçen-Kadıköy), SG-2 (Sabiha Gökçen-Taksim), 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak. Marmaray’ı işleten TCDD’den yapılan açıklamaya göre ise, Marmaray hattı 6 Ekim’de ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek. İstanbul’un Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında şehir genelinde konser, sergi, yürüyüş ve gösteriler düzenlenecek. Vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları gerekiyor; anonim kartlarla geçişlerde ücret alınmaya devam edilecek.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü 6 Ekim 2025 Pazartesi günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu özel günde milyonlarca İstanbullu, "6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İETT'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi? İşte 6 Ekim 2025 İstanbul'un Kurtuluşu Günü'ne özel ulaşım düzenlemelerinin tüm detayları…



İstanbul'un Kurtuluşu 102. yılı: Ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT, 6 Ekim 1923’te İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım kararı aldı.

İETT’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.”

Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 6 Ekim Pazartesi günü gün boyu metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.





Ücretsiz ulaşım uygulamasında istisna hatlar

İETT açıklamasına göre bazı hatlar, ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil edilmeyecek. İşte 6 Ekim'de ücretsiz olmayan hatlar: Adalar hatları Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı Karaköy-Beyoğlu Tünel hattı SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy hattı SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı – Taksim hattı 139 Üsküdar – Şile hattı 139A Üsküdar – Şile/Ağva VIP hattı Bu hatlar dışında kalan tüm İETT otobüsleri, metro ve tramvay hatları 6 Ekim boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Marmaray ücretli olacak mı?

Marmaray’ı işleten TCDD tarafından yapılan açıklamada, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle ücretsiz ulaşım uygulamasının Marmaray için geçerli olmayacağı belirtildi. Dolayısıyla Marmaray kullanıcıları, 6 Ekim Pazartesi günü standart ücret tarifesi üzerinden seyahat edecek.

