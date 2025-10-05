Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
6 Ekim 2025 İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray ücretli mi, bedava mı?

6 Ekim 2025 İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray ücretli mi, bedava mı?

20:065/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2025 Pazartesi günü megakentte toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’den yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarında gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim nostaljik tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel hattı ile SG-1 (Sabiha Gökçen-Kadıköy), SG-2 (Sabiha Gökçen-Taksim), 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak. Marmaray’ı işleten TCDD’den yapılan açıklamaya göre ise, Marmaray hattı 6 Ekim’de ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek. İstanbul’un Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında şehir genelinde konser, sergi, yürüyüş ve gösteriler düzenlenecek. Vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları gerekiyor; anonim kartlarla geçişlerde ücret alınmaya devam edilecek.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü 6 Ekim 2025 Pazartesi günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu özel günde milyonlarca İstanbullu, “6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İETT’den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, yarın metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi? İşte 6 Ekim 2025 İstanbul’un Kurtuluşu Günü’ne özel ulaşım düzenlemelerinin tüm detayları…


İstanbul’un Kurtuluşu 102. yılı: Ulaşım ücretsiz olacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT, 6 Ekim 1923’te İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım kararı aldı.


İETT’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.”


Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 6 Ekim Pazartesi günü gün boyu metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.



Ücretsiz ulaşım uygulamasında istisna hatlar


İETT açıklamasına göre bazı hatlar, ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil edilmeyecek.

İşte 6 Ekim’de ücretsiz olmayan hatlar:

Adalar hatları

Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı

Karaköy-Beyoğlu Tünel hattı

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy hattı

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı – Taksim hattı

139 Üsküdar – Şile hattı

139A Üsküdar – Şile/Ağva VIP hattı

Bu hatlar dışında kalan tüm İETT otobüsleri, metro ve tramvay hatları 6 Ekim boyunca ücretsiz hizmet verecek.


Marmaray ücretli olacak mı?


Marmaray’ı işleten TCDD tarafından yapılan açıklamada, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle ücretsiz ulaşım uygulamasının Marmaray için geçerli olmayacağı belirtildi.

Dolayısıyla Marmaray kullanıcıları, 6 Ekim Pazartesi günü standart ücret tarifesi üzerinden seyahat edecek.


6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu etkinlikleri

İBB, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu kapsamında şehir genelinde çok sayıda konser, sergi ve gösteri düzenleyecek. Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Eyüpsultan gibi merkez ilçelerde gün boyu sürecek etkinliklerde sanatçılar sahne alacak, belediye meydanlarında çeşitli kutlama programları yapılacak.


İstanbullular ayrıca İBB iştiraki Metro İstanbul’un düzenlediği “İstanbul’un Kurtuluş Rotası” temalı özel metro seferleriyle tarihi duraklarda etkinliklere katılabilecek.


İstanbullular için önemli hatırlatma 6 Ekim 2025 günü ulaşım ücretsiz olsa da, uygulamadan faydalanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmak gerekiyor.

Anonim (isimsiz) kartlarla ücretsiz geçiş yapılamayacak. Ayrıca, Marmaray dışındaki tüm İBB ve İETT’ye bağlı ulaşım araçları sabah ilk seferden gece son seferine kadar ücretsiz hizmet verecek.

#6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu
#Toplu taşıma ücretsiz mi
#Metro ücretsiz mi
#Metrobüs ücretsiz mi
#Marmaray ücretsiz mi
#Toplu ulaşım bedava mı
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir su kesintisi 5-6 Ekim 2025: Sular ne zaman gelir, hangi ilçelerde kesinti var? İşte İZSU İzmir su kesintisi programı