6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı olarak kent genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Günün anlam ve önemine ithafen düzenlenen kutlamalar, bazı bölgelerde geçici trafik düzenlemelerini beraberinde getirirken, vatandaşların günlük planlarını da etkileyebiliyor. İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı ise kent sakinlerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki İstanbul'da bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte, İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan son açıklamalar.

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı bugün coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle bugün İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek mi, merak ediliyor. İşte İETT'den gelen son dakika açıklaması.

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümünde İstanbulkart entegrastonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.