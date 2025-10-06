Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu bugün ulaşım ücretsiz mi? İşte İETT'den gelen son dakika açıklaması

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu bugün ulaşım ücretsiz mi? İşte İETT'den gelen son dakika açıklaması

10:106/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>6 Ekim İETT otobüsler ücretsiz mi?</p>
6 Ekim İETT otobüsler ücretsiz mi?

6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı olarak kent genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Günün anlam ve önemine ithafen düzenlenen kutlamalar, bazı bölgelerde geçici trafik düzenlemelerini beraberinde getirirken, vatandaşların günlük planlarını da etkileyebiliyor. İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı ise kent sakinlerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki İstanbul'da bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte, İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan son açıklamalar.

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı bugün coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle bugün İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek mi, merak ediliyor. İşte İETT'den gelen son dakika açıklaması.

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu'nun yıl dönümünde İstanbulkart entegrastonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılan anlamlı bir gündür. Ancak bu özel tarih, Türkiye’nin resmi tatil takviminde yer almamaktadır. Dolayısıyla 6 Ekim Pazartesi günü okullar, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri normal mesai düzeninde faaliyet göstermeye devam edecektir. 

#6 Ekim
#İstanbulun kurtuluşu
#İETT otobüsleri
#ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? İşte KPSS Lisans (Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav sonuç açıklaması