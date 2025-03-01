8 bin 500 personel alımı detayları açıklandı: Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesine 8.500 yeni personel alınacağını duyurdu. Alım kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmazken, sürecin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Resmi duyurular, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
"Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından verilen müjde sonrası, başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Alım kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Başvuru kılavuzu ve takvimin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU
4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katılan Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için müjdeyi duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.
8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Yumaklı'nın 8 bin 500 personel alımına ilişkin müjdeyi duyurmasının ardından birçok kişi ise başvuruların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı.
Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.
Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.