9. Yargı Paketi 4-4 ceza indirimi gelecek mi, var mı? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi maddesi olacak mı?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK

AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

"Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var." diyen Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda kesinleşmeyen ancak beklenen maddeler şöyle:

Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.

Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.