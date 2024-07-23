9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 4-4 ceza indirimi maddesi gelecek mi, var mı? İşte 9. yargı paketi açıklamalar...

9. Yargı Paketi, son dakika haberleriyle yakından takip ediliyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen yeni yargı paketi, TBMM'de görüşülüyor. 39 maddeden oluşan paket, yargıda yeni düzenlemeleri kapsıyor. Denetimli serbestlik, 4’lü ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi başlıklarla araştırılan 9. Yargı Paketi ile ilgili son durum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla netlik kazandı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…
9.Yargı Paketi, maddeleri ve içeriğiyle gündemdeki yerini aldı. 39 maddeden oluşan yeni yargı paketi hakkında son açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen yeni yargı paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı?
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.
"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"
Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.
Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA!
TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.
Teklifin, 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Yüksel, teklifte, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi konularında düzenlemeler bulunduğunu aktardı.
Ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da çeşitli değişiklikler yapılacağını ifade eden Yüksel, komisyonda teklifle ilgili tüm milletvekillerinin ve katılımcıların görüşlerini alacaklarını belirtti.
9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
"Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var." diyen Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda kesinleşmeyen ancak beklenen maddeler şöyle:
Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor. Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında. Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Meclis Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nin kısa süre içerisinden Meclis adımını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Net tarih henüz belli değil.
YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.