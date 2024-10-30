900-1800 arası prim günü olana SGK yolu açıldı! 2008'den sonra Bağ- Kurlu, Emekli Sandığı ve SSK'lı ise...

Kadınlar, dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız, vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan çeşitli düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelerin önemli bir bölümünü, eşlere ödenen ölüm aylığı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşini veya babasını kaybeden kadınlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde bu desteklerden yararlanarak ekonomik açıdan daha güçlü bir duruma geçebiliyorlar. Bu kapsamda, hem dul maaşı hem de yetim maaşı alma imkanı, kadınların maddi güvenliklerini sağlamada önemli bir rol oynuyor.