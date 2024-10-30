900-1800 arası prim günü olana SGK yolu açıldı! 2008'den sonra Bağ- Kurlu, Emekli Sandığı ve SSK'lı ise...

Kadınlara üç maaş hakkı sunuluyor! Eşini veya babasını kaybeden kadınlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde hem dul maaşı hem de ölüm aylığı alarak çift maaş sahibi olabiliyorlar. Bu durumda, hem babadan hem de eşten aylık almak mümkün hale geliyor. Peki, dul maaşı ve ölüm aylığı almak için neler gerekiyor? İşte bu süreçte çoğu kişinin bilmediği detaylar...
Kadınlar, dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız, vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan çeşitli düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelerin önemli bir bölümünü, eşlere ödenen ölüm aylığı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşini veya babasını kaybeden kadınlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde bu desteklerden yararlanarak ekonomik açıdan daha güçlü bir duruma geçebiliyorlar. Bu kapsamda, hem dul maaşı hem de yetim maaşı alma imkanı, kadınların maddi güvenliklerini sağlamada önemli bir rol oynuyor.
Dul Maaşı ve Çift Maaş Hakkı
Eşi vefat eden bireyler, cinsiyetleri fark etmeksizin belirli şartlar altında maaş alma hakkına sahiptir.
Ölüm maaşı, kişinin evli olup olmamasına göre belirlenirken, çalışıyor veya emekli olması bu durumu etkilemez. Yani, eşini kaybeden biri, kendi emekli maaşıyla birlikte eşinden kalan ölüm maaşını da alabilir.
Üç Aylık Gelir İmkanları
Eğer ölen kişinin eşi çalışıyorsa, bu durumda üçüncü bir maaş daha alma hakkı doğar. Yani kişi, kendi emekli maaşı, eşinin ölüm maaşı ve çalıştığı işyerinden aldığı maaşla toplamda üç ayrı aylık elde edebilir.
Ancak, alınan bu maaşların oranları değişiklik göstermektedir. Geliri olmayan eş, ölüm maaşının yüzde 75'ini alırken, geliri olan eşin aldığı bu oran yüzde 50'ye düşmektedir.
Kurumsal Kriterler
Kocası vefat eden bir kadına, kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının gelir durumuna bakılmaksızın ölüm maaşı bağlanır.
Ayrıca, yetim kalan kız çocuklarına, evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece; erkek çocuklara ise öğrenci oldukları sürece (25 yaşına kadar) maaş ödenmektedir.
Çift Maaş Alabilme Şartları
Birçok kişi, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağını merak etmektedir.
2008 yılı öncesinde bu durum, farklı kurumlardan maaş alınması koşuluyla mümkünken, 2008 sonrası çift maaş alma imkanı daraltılmıştır. Ancak, ölüm tarihine göre bazı istisnai durumlarda hala çift maaş ödenmesi mümkün olabilmektedir.
Prim Gün Sayısı ve Şartlar
Dul maaşı almak için, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şartı aranmaktadır.
Önceki dönemde eksik günler doğum veya askerlik borçlanması ile tamamlanabilirken, şimdi bu durum kabul edilmemektedir. Yetim maaşı alan bireylerin de yalnızca tek bir gelirinin olması gerektiği belirtilmekteydi; ancak yakın zamanda Yargıtay’ın verdiği bir kararla, hem anneden hem babadan yetim maaşı alınabileceği hükme bağlanmıştır.
Çift Aylık Alma İmkanları
1 Ekim 2008 tarihinden önce dul kalan ve çalışmayan bir kadına, farklı kurumlardan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) eşten ve babadan maaş verilmekteydi. Ancak 1 Ekim 2008'den itibaren çift maaş alma imkanı sona ermiştir.