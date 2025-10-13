A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine birbirinden avantajlı indirimler geliyor. A101’de Perşembe günü satışa sunulacak haftanın fırsat ürünleri arasında elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve gıda ürünleri öne çıkıyor. A101 indirim broşürü ile oyuncu masası, epilasyon cihazı, elektrikli moped, 3 musluklu su sebili geliyor. İşte A101 aktüel 16 Eylül 2025 kataloğu.
A101 aktüel afişi ve bu haftanın ürünleri bülteni resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 16 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu içerisinde 3 musluklu su sebili, scooter-bisiklet, epilasyon cihazı, oyuncu masası, dijital bateri seti, 88 tuşlu piyano haftanın dikkat çeken ürünleri arasında. İşte A101 aktüel kataloğu.
65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL
Powerbank 5.000 mAh 599 TL
Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL
55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL
40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL
Bluetooth Kulaklık 329 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
Çamaşır Makinesi 10 KG 14.599 TL
Elektrikli Moped 39.990 TL
125 CC Maxi Scooter 59.990 TL
Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL
Katlanır Taşıma Arabası 2.999 TL
Şarjlı Lazer Metre 999 TL
Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL
Sıcak Hava Tabancası 749 TL
Şarjlı Vidalama 999 TL
110 Parça Hobi Seti 899 TL
Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL
8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL
EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL
Epilasyon Seti 649 TL
Manikür Seti 349 TL
LED Oje Kurutucu 299 TL
Ayak Masaj Aleti 279 TL
LED Makyaj Aynası 279 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL
Silikon Yastık 199 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti 10.999 TL
Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 17.999 TL
Tam Boy Keman 2.499 TL
Oyuncu Masası 1.999 TL
Oyuncu Koltuğu 2.799 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
Şemsiye 219 TL
Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL
Sofra Bezi 99,50 TL
Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL
İkiz Balık Tavası 499 TL
Makarna Tabağı 99,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 89,50 TL
Kaydırmaz Tepsi 79,50 TL
Rendeli Saklama Kabı 199 TL
Kaşıklı Yoğurt Kabı 42,50 TL
Kapaksız Kavanoz 1000 cc 19,50 TL
Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL
Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL
Eğitici Kutu Oyunu Çarpmaca 649 TL
Çıkartmalı Etkinlik Kitabı 59,50 TL
Oyuncak Alisa'nın Çamaşır Makinesi 159 TL