A101 aktüel kataloğu yayında: A101’de bu hafta neler var? 16 Ekim Perşembe haftanın indirimli ürünleri listesi

16:1913/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine birbirinden avantajlı indirimler geliyor. A101’de Perşembe günü satışa sunulacak haftanın fırsat ürünleri arasında elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve gıda ürünleri öne çıkıyor. A101 indirim broşürü ile oyuncu masası, epilasyon cihazı, elektrikli moped, 3 musluklu su sebili geliyor. İşte A101 aktüel 16 Eylül 2025 kataloğu.

A101 aktüel afişi ve bu haftanın ürünleri bülteni resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 16 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu içerisinde 3 musluklu su sebili, scooter-bisiklet, epilasyon cihazı, oyuncu masası, dijital bateri seti, 88 tuşlu piyano haftanın dikkat çeken ürünleri arasında. İşte A101 aktüel kataloğu.

65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL

Powerbank 5.000 mAh 599 TL

Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL

55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL

40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL

Bluetooth Kulaklık 329 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Çamaşır Makinesi 10 KG 14.599 TL

Elektrikli Moped 39.990 TL

125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL

Katlanır Taşıma Arabası 2.999 TL

Şarjlı Lazer Metre 999 TL

Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL

Sıcak Hava Tabancası 749 TL

Şarjlı Vidalama 999 TL

110 Parça Hobi Seti 899 TL

Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL

8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL

EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL

Epilasyon Seti 649 TL

Manikür Seti 349 TL

LED Oje Kurutucu 299 TL

Ayak Masaj Aleti 279 TL

LED Makyaj Aynası 279 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL

Silikon Yastık 199 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 10.999 TL

Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 17.999 TL

Tam Boy Keman 2.499 TL

Oyuncu Masası 1.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Şemsiye 219 TL

Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL

Sofra Bezi 99,50 TL

Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL

İkiz Balık Tavası 499 TL

Makarna Tabağı 99,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 89,50 TL

Kaydırmaz Tepsi 79,50 TL

Rendeli Saklama Kabı 199 TL

Kaşıklı Yoğurt Kabı 42,50 TL

Kapaksız Kavanoz 1000 cc 19,50 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL

Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL

Eğitici Kutu Oyunu Çarpmaca 649 TL

Çıkartmalı Etkinlik Kitabı 59,50 TL

Oyuncak Alisa'nın Çamaşır Makinesi 159 TL

#A101
#11 Eylül A101 kataloğu 2025
#A101 Aktüel Ürünler
