A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine birbirinden avantajlı indirimler geliyor. A101’de Perşembe günü satışa sunulacak haftanın fırsat ürünleri arasında elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve gıda ürünleri öne çıkıyor. A101 indirim broşürü ile oyuncu masası, epilasyon cihazı, elektrikli moped, 3 musluklu su sebili geliyor. İşte A101 aktüel 16 Eylül 2025 kataloğu.

1 /5 A101 aktüel afişi ve bu haftanın ürünleri bülteni resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 16 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu içerisinde 3 musluklu su sebili, scooter-bisiklet, epilasyon cihazı, oyuncu masası, dijital bateri seti, 88 tuşlu piyano haftanın dikkat çeken ürünleri arasında. İşte A101 aktüel kataloğu.

2 /5 65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL Powerbank 5.000 mAh 599 TL Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL 55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL 40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL Bluetooth Kulaklık 329 TL

3 /5 Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL Çamaşır Makinesi 10 KG 14.599 TL Elektrikli Moped 39.990 TL 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL Elektrikli Bisiklet 19.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL

4 /5 Katlanır Taşıma Arabası 2.999 TL Şarjlı Lazer Metre 999 TL Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL Sıcak Hava Tabancası 749 TL Şarjlı Vidalama 999 TL 110 Parça Hobi Seti 899 TL Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL 8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL Epilasyon Seti 649 TL Manikür Seti 349 TL LED Oje Kurutucu 299 TL Ayak Masaj Aleti 279 TL LED Makyaj Aynası 279 TL Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL Silikon Yastık 199 TL