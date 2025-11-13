Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
A101 aktüel ürünleri 13 Kasım kataloğu: A101’de bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünleri 13 Kasım kataloğu: A101’de bu hafta neler var?

10:4213/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

A101’de bu hafta salı market ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. A101 aktüel 13 Kasım 2025 kataloğu içerisinde; 55 İnç Frameless 4K UHD QLED Google TV 16.999 TL, 9 kg çamaşır makinesi 13.999 TL, elektrikli semaver 1.599 TL, 5 in 1 epilasyon seti 1.299 TL, katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 4.990 TL’den satışa sunuyor. İşte A101 aktüel indirim kataloğu.

A101 market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. A101 market 13 Kasım 2025 Perşembe aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. A101 markette 13 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. A101'de Perşembe günü hangi ürünlerde indirim var? İşte A101 aktüel ürünleri 13 Kasım kataloğu.

9 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL

No-frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 12.999 TL

55 İnç Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL

32 İnç Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL

43 İnç Android Led Tv 8.499 TL

RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL

VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

APM3 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL

Bluetooth/Hoparlörlü Katlanır Koşu ve Yürüyüş Bandı 9.999 TL

Eliptik Kondisyon Bisikleti 8.999 TL

Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.499 TL

Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 4.990 TL

Manyetik Kondisyon Küreği 9.499 TL

Dijital Ekranlı Mini Stepper Egzersiz Aleti 2.999 TL

Direnç Lastikli Egzersiz Aleti 1.699 TL

RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL

VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

APM3 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL

XL Filtreli Sürahi 499 TL

Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL

Porselen Yemek Tabağı 94,50 TL

Opal Fırın Kabı Çeşitleri 119 TL

Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

Döküm Waffle Tava 599 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi 599 TL

Porselen Servis Tabağı 99,50 TL

Porselen Kase 89,50 TL

Oyuncak 76 Parça Büyük Bloklar 299 TL

Ben Kimim? Pop Up Kitap 69,50 TL

Pelüş Çeşitleri 299 TL

Sevimli Boyama Kitapları 29,50 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 469 TL

Hazır Türk Kahvesi 100 G 35 TL

6x200 ml Maden suyu 65 TL

12x330 ml Su 62,50 TL

Kuru Meyve 15 G 49,50 TL

Pilavlık Bulgur 2,5 KG 74,5 TL

Ayçiçek Yağı 3L 294,50 TL

Trakya Baldo Pirinç 2,5 KG 179 TL

Metal Kutu 39,50 TL

Kadın / Erkek Şemsiye 199 TL

Duvar Saati 179 TL

Çocuk Şemsiye 199 TL

Para Sayma Makinesi 3.490 TL

Şarjlı LED Işık 299 TL

Şarjlı Vidalama 999 TL

Kablosuz Şarj Standı 399 TL

Darbeli Matkap 799 TL

Kablosuz Hoparlör 399 TL

Mutfak Önlüğü 249 TL

Bebek Peluş Mont 349 TL

Mutfak Havlusu 2'li 69,50 TL

Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL

Çok Amaçlı Askı 39,50 TL

Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL

Kaktüs WC Fırçası 99,50 TL

Cam Küllük 44,50 TL

Yuvarlak Sepet 79,50 TL

Yumak 2'li 99,50 TL

#A101
#A101 aktüel ürünleri 13 Kasım kataloğu
#A101 Aktüel Ürünler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN AÇILMA TARİHİ: Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?