A101’de bu hafta salı market ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. A101 aktüel 13 Kasım 2025 kataloğu içerisinde; 55 İnç Frameless 4K UHD QLED Google TV 16.999 TL, 9 kg çamaşır makinesi 13.999 TL, elektrikli semaver 1.599 TL, 5 in 1 epilasyon seti 1.299 TL, katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 4.990 TL’den satışa sunuyor. İşte A101 aktüel indirim kataloğu.
9 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
No-frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 12.999 TL
55 İnç Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL
32 İnç Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL
43 İnç Android Led Tv 8.499 TL
RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL
VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
APM3 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL
Bluetooth/Hoparlörlü Katlanır Koşu ve Yürüyüş Bandı 9.999 TL
Eliptik Kondisyon Bisikleti 8.999 TL
Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.499 TL
Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 4.990 TL
Manyetik Kondisyon Küreği 9.499 TL
Dijital Ekranlı Mini Stepper Egzersiz Aleti 2.999 TL
Direnç Lastikli Egzersiz Aleti 1.699 TL
XL Filtreli Sürahi 499 TL
Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL
Porselen Yemek Tabağı 94,50 TL
Opal Fırın Kabı Çeşitleri 119 TL
Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL
Döküm Waffle Tava 599 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 599 TL
Porselen Servis Tabağı 99,50 TL
Porselen Kase 89,50 TL
Oyuncak 76 Parça Büyük Bloklar 299 TL
Ben Kimim? Pop Up Kitap 69,50 TL
Pelüş Çeşitleri 299 TL
Sevimli Boyama Kitapları 29,50 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 469 TL
Hazır Türk Kahvesi 100 G 35 TL
6x200 ml Maden suyu 65 TL
12x330 ml Su 62,50 TL
Kuru Meyve 15 G 49,50 TL
Pilavlık Bulgur 2,5 KG 74,5 TL
Ayçiçek Yağı 3L 294,50 TL
Trakya Baldo Pirinç 2,5 KG 179 TL
Metal Kutu 39,50 TL
Kadın / Erkek Şemsiye 199 TL
Duvar Saati 179 TL
Çocuk Şemsiye 199 TL
Para Sayma Makinesi 3.490 TL
Şarjlı LED Işık 299 TL
Şarjlı Vidalama 999 TL
Kablosuz Şarj Standı 399 TL
Darbeli Matkap 799 TL
Kablosuz Hoparlör 399 TL
Mutfak Önlüğü 249 TL
Bebek Peluş Mont 349 TL
Mutfak Havlusu 2'li 69,50 TL
Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL
Çok Amaçlı Askı 39,50 TL
Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL
Kaktüs WC Fırçası 99,50 TL
Cam Küllük 44,50 TL
Yuvarlak Sepet 79,50 TL
Yumak 2'li 99,50 TL