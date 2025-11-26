AFAD 1250 PERSONEL ALIMI SINAV TARİHLERİ: 1.250 Personel alımı için AFAD sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı?

AFAD’ın 1.250 personel alımına ilişkin başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kesin olmayan sonuçlar erişime açıldı. Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadroları için yapılan başvurular, belirlenen kriterler doğrultusunda incelenirken, her il için boş kadronun dört katı aday KPSS puanına göre sıralandı. Şimdi ise gözler sözlü ve uygulamalı sınav tarihlerinde. Peki, AFAD sınavları ne zaman yapılacak?

AFAD UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN? Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3'te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

AFAD SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN? Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3'te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.