AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 yılı öğretmen atama sürecinde ikinci etap için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrilmişti. Bakan Yusuf Tekin, MEB Akademi bünyesinde yapılacak atamaların tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir merakla beklenen 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili tarihi duyurdu. Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ardından gündeme gelen ikinci atama süreci, Milli Eğitim Akademisi (MEB Akademi) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adaylarını kapsıyor. İşte 2025 yılı 10 bin öğretmen atamasına dair son gelişmeler...

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:


Adalet 1


Aile ve Tüketici Hizmetleri 1


Almanca 23


Arapça 51


Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3


Beden Eğitimi 190


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64


Bilişim Teknolojileri 95


Biyoloji 27


Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Coğrafya 32


Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5


Denizcilik / Gemi Makineleri 6


Denizcilik / Gemi Yönetimi 8


Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802


El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19


El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1


Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14


Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11


Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22


Farsça 1


Felsefe 41


Fen Bilimleri 267


Fizik 61


Gemi Yapımı / Yat İnşa 1


Gıda Teknolojisi 5


Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45


Görsel Sanatlar 175


Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12


Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1


Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6


Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8


Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3


İlköğretim Matematik 162


İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47


İngilizce 757


İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1


İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

Kimya / Kimya Teknolojisi 49


Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13


Kuyumculuk Teknolojisi 13


Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1


Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1


Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29


Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1


Matematik 117


Metal Teknolojisi 20


Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18


Motorlu Araçlar Teknolojisi 51


Muhasebe ve Finansman 1


Müzik 180


Okul Öncesi 1.321


Özel Eğitim 3.087


Pazarlama ve Perakende 7


Plastik Teknolojisi 1


Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1


Rehberlik 377


Rusça 9


Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58


Sağlık Bilgisi 15


Seramik ve Cam Teknolojisi 2


Sınıf Öğretmenliği 4.378


Sosyal Bilgiler 387


Tarım Teknolojileri/Tarım 1

Tarih 28


Teknoloji ve Tasarım 41


Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14


Tiyatro 2


Türk Dili ve Edebiyatı 29


Türkçe 623


Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3


Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5


Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1


Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18


Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

