Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 13 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşacak. AGS oturumu sabah saat 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecekken, ÖABT oturumu öğleden sonra 14.45'te başlayacak ve alana göre 70 veya 90 dakika sürecek. Sınav hazırlığı sürerken şu sıralar "AGS sınav yeleri ne zaman açıklanacak" sorusu günler ilerledikçe hızlanıyor. İşte beklenen tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmedi. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle 10 gün önce ilan ediyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
MEB AGS HAKKINDA
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.