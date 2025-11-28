Aile Bakanlığı banka maaş promosyonu 2025: Aile Bakanlığı promosyonu ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte ödeme ve kredi paketinin detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda promosyon ihalesi sonuçlandı. Personellere Aralık ayında 105 bin TL nakit promosyon ödenecek, isteyenlere ise 660 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek. Peki kim ne kadar alacak, hangi taksit seçeneği daha avantajlı, 15 bin TL ParafPuan nasıl kullanılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

1 /10 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin merakla beklediği maaş promosyon ihalesi sonuçlandı. Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan çalışanlara yönelik yürütülen süreç tamamlandı ve en yüksek teklif Halkbank tarafından verildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yakından takip ettiği ihale, personelin mali haklarını doğrudan artıracak kapsamlı bir paketi beraberinde getirdi.

2 /10

Promosyon ihalesi sonuçlandı: Halkbank ile anlaşıldı Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, promosyon süreci personelin lehine olacak şekilde titizlikle yürütüldü. Değerlendirmeler sonrasında Halkbank ile anlaşma sağlandı ve hem nakit promosyon hem de faizsiz kredi opsiyonlarını içeren bir finansal paket açıklandı.

3 /10

105 bin TL nakit promosyon Aralık’ta ödenecek İmzalanan protokol kapsamında merkez teşkilatı personeline: 105.000 TL nakit promosyon ödemesi, Aralık ayında, ilk maaş ödemesinin ardından yapılacak. Bu rakam, kamu kurumları arasında son dönemin en yüksek promosyon tutarlarından biri olarak dikkat çekiyor.



4 /10

Personellere 15 bin TL ParafPuan desteği Anlaşma sadece nakit promosyondan ibaret değil. Halkbank’ın sunduğu ek avantaj kapsamında: Ocak 2026’dan itibaren, Kredi kartı teslim edilen tüm personele 15.000 TL ParafPuan tanımlanacak. Bu puanlar, hem kart alışverişlerinde hem de bankanın kampanyalarında kullanılabilecek.

5 /10

Faizsiz kredi alternatifi: 660 bin TL’ye kadar finansman Promosyonu nakit olarak almak istemeyen personel için Halkbank tarafından faizsiz özel kredi seçenekleri oluşturuldu. Bu seçeneklerin yüksek limitli olması, personelin ihtiyaçlarına yönelik esnek kullanım sağlamasıyla öne çıkıyor.

6 /10 Buna göre, faizsiz kredi tutarları ve taksitleri şöyle:

"6 ay: 660 bin lira -110 bin lira taksit 8 ay: 526 bin lira - 65 bin 750 lira taksit 10 ay: 440 bin lira - 44 bin lira taksit 12 ay: 381 bin lira - 31 bin 750 lira taksit 18 ay: 279 bin lira - 15 bin 500 lira taksit 24 ay: 227 bin lira - 9 bin 458 lira taksit"

Bu kredilerin tamamı sıfır faizli olup, personelin promosyon yerine kredi kullanma tercihine göre devreye alınacak.

7 /10

'Çalışanlarımızın refahı için çabamız sürecek' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan anlaşmanın çalışanlara önemli bir destek sağlayacağını belirterek şu açıklamada bulundu: “Çalışma arkadaşlarımızın refahını güçlendirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla süreci yakından takip ettik. Yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

8 /10

Promosyon ödemeleri için takvim netleşti Açıklanan takvime göre: Nakit promosyonlar Aralık 2025’te, ParafPuanlar Ocak 2026’da, Faizsiz kredi seçenekleri ise anlaşma sonrası talep eden personele sunulacak.

9 /10

Kamu çalışanları için yeni dönem Aile Bakanlığı’nın bu anlaşması, kamu kurumlarının 2025-2026 döneminde yapacağı yeni promosyon ihaleleri için de örnek teşkil ediyor. Özellikle faizsiz kredi seçenekleri, promosyon ihalelerinde yeni bir modelin kapısını aralamış durumda.