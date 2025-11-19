CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa eden iki belediye başkanı, AK Parte’ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Dört ayda AK Parti’ye katılan belediye başkanı sayısı 20’yi buldu. İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları.
İki belediye başkanına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında AK Parti rozeti taktı. Peki AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?
AK Parti'ye geçen belediye başkanları hangi partiden?
Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasının ardından, partiye geçen iki yeni belediye başkanının adı anons edildi. Buna göre, daha önce CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti saflarına geçti. Yıldırım ve Koç'un rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
Ağustosta altısı CHP’den dokuz, eylülden biri CHP’den iki, ekimdeyse biri CHP’den yedi belediye başkanı AK Parti’ye katılmıştı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da son dönemde AK Parti’ye katılanlar arasında. Dört ayda AK Parti’ye katılan belediye başkanı sayısı 20.
Dört partiden yedi belediye başkanı AK Parti’ye katılmıştı.
O başkanlar şöyle:
Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak (CHP)
Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara (Demokrat Parti)
Muş Bulanık Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir (DEVA Partisi)
Bingöl Merkez Ilıcalar Belediye Başkanı Eşref Varol (Yeniden Refah Partisi)
Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ataş (DEVA Partisi)
Giresun Eynesil Ören Belediye Başkanı Soner Erkan (Yeniden Refah Partisi)
Bingöl’ Merkez Sancak Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek (Yeniden Refah Partisi)