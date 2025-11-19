AK Parti'ye geçen belediye başkanları hangi partiden?

Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasının ardından, partiye geçen iki yeni belediye başkanının adı anons edildi. Buna göre, daha önce CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti saflarına geçti. Yıldırım ve Koç'un rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.